Goleiro Bruno entra na lista de foragidos após descumprir regras para atuar em clube do Acre

O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza é oficialmente considerado foragido pela Justiça fluminense. A mudança de status jurídico ocorreu após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) invalidar sua liberdade condicional na última quinta-feira (5), ordenando seu imediato retorno ao sistema prisional.

CONFIRA: Defesa orienta goleiro Bruno a não se apresentar após mandado de prisão por viagem ao Acre

Como o ex-atleta não se apresentou voluntariamente após a expedição do novo mandado de prisão, ele passou a figurar na lista de procurados pelas autoridades.

A perda do benefício foi motivada por uma viagem realizada por Bruno ao Acre no início de fevereiro, onde ele firmou compromisso profissional para atuar pelo Rio Branco Football Club (Vasco do Acre).

Na decisão publicada na sexta-feira (6), o magistrado acatou o parecer do Ministério Público e determinou que a pena volte a ser cumprida em regime semiaberto. O novo mandado de prisão expedido possui uma validade estipulada em 16 anos.

Condenado originalmente em 2013 pela Justiça de Minas Gerais, Bruno recebeu uma sentença de 22 anos e 3 meses de reclusão pelo assassinato de Eliza Samudio. O crime, que chocou o país, envolveu o homicídio e o esquartejamento da vítima, cujos restos mortais nunca foram localizados — detalhes que foram confirmados por confissões do próprio jogador durante as etapas de seu julgamento.