10/03/2026
ContilPop
Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes
Babu vs Renault: O duelo de encaradas que parou o Brasil
Treta entre Jonas Sulzbach e Juliano Floss no BBB 26 gera revolta nas redes sociais
Os 10 brasileiros mais ricos do mundo segundo a lista da Forbes
Bad Bunny reaparece no Instagram após críticas de Donald Trump
Mulher suspeita de atirar na casa de Rihanna em Los Angeles coleciona polêmicas
Entenda a internação de Carlos Alberto de Nóbrega
Caso Epstein: investigadores fazem buscas em rancho do financista
Estratégia da Globo com Eliana e BBB 26 gera polêmica de audiência hoje
Kelly Key denuncia vizinho médico por perseguição e faz apelo nas redes sociais

Goleiro Bruno entra na lista de foragidos após descumprir regras para atuar em clube do Acre

A perda do benefício foi motivada por uma viagem realizada por Bruno ao Acre no início de fevereiro

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Bruno, que veio para o Acre sem autorização, está sendo considerado foragido pela Justiça do Rio
Bruno, que veio para o Acre sem autorização, está sendo considerado foragido pela Justiça do Rio/Foto: Reprodução

O ex-goleiro Bruno Fernandes de Souza é oficialmente considerado foragido pela Justiça fluminense. A mudança de status jurídico ocorreu após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) invalidar sua liberdade condicional na última quinta-feira (5), ordenando seu imediato retorno ao sistema prisional.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

CONFIRA: Defesa orienta goleiro Bruno a não se apresentar após mandado de prisão por viagem ao Acre

Como o ex-atleta não se apresentou voluntariamente após a expedição do novo mandado de prisão, ele passou a figurar na lista de procurados pelas autoridades.

A perda do benefício foi motivada por uma viagem realizada por Bruno ao Acre no início de fevereiro, onde ele firmou compromisso profissional para atuar pelo Rio Branco Football Club (Vasco do Acre).

Na decisão publicada na sexta-feira (6), o magistrado acatou o parecer do Ministério Público e determinou que a pena volte a ser cumprida em regime semiaberto. O novo mandado de prisão expedido possui uma validade estipulada em 16 anos.

Condenado originalmente em 2013 pela Justiça de Minas Gerais, Bruno recebeu uma sentença de 22 anos e 3 meses de reclusão pelo assassinato de Eliza Samudio. O crime, que chocou o país, envolveu o homicídio e o esquartejamento da vítima, cujos restos mortais nunca foram localizados — detalhes que foram confirmados por confissões do próprio jogador durante as etapas de seu julgamento.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.