Governador e líder do PP no Acre destaca ‘respeito e prestação de contas’ em ato oficial partidário

O Progressistas no Acre realizou nesta segunda-feira, 9, um evento que marcou a oficialização de uma aliança política com foco nas eleições de 2026. A reunião ocorreu na sede do partido, localizada na Rua Ladislau Ferreira, 982, em Rio Branco.

Na ocasião, Gladson Camelí reforçou a aliança entre Progressistas e União Brasil, que formam a federação União Progressistas, além do Partido Liberal (PL).

O encontro também consolidou a união entre o grupo liderado por Gladson Camelí e pela vice-governadora Mailza Assis, além do senador Marcio Bittar, que integra o PL. O evento oficializou a chapa ao Senado, que terá Camelí e Bittar, enquanto Mailza Assis disputará a cadeira do Palácio Rio Branco.

O governador avaliou como positiva a entrada do PL na base de apoio ao governo estadual. Segundo ele, a chegada do partido representa um “presente” para o Acre, já que traz lideranças expressivas e fortalece o cenário político local.

Ele ressaltou que a união entre Progressistas e União Brasil, somada ao apoio de outras siglas, amplia a representatividade e fortalece candidaturas tanto estaduais quanto federais.

“Nosso objetivo é garantir êxito nas eleições de 2026, não apenas na esfera legislativa, mas também no Executivo”, afirmou.

Questionado sobre o lema da campanha, a vice-governadora destacou a importância da proximidade com a população.

“Será uma campanha de tranquilidade e respeito às famílias, com visitas às comunidades e prestação de contas do mandato. As pesquisas mostram que o trabalho tem dado certo, e queremos dar continuidade a esse propósito”, disse.

Camelí também enfatizou que está de “braços abertos” para dialogar com outras legendas, como MDB e PSDB, reforçando que o fortalecimento das alianças amplia o tempo de televisão e a mobilização de militantes.

“Cada partido tem autonomia, mas buscamos construir uma frente ampla e democrática”, acrescentou.

O governador concluiu destacando que a aliança entre partidos será fundamental para mostrar os resultados já alcançados pelo governo e impulsionar a candidatura à reeleição. “Tenho certeza de que, com união e diálogo, vamos conquistar a confiança dos acreanos e seguir avançando”, finalizou.

Mulheres no protagonismo

Já a vice-governadora Mailza Assis, que vai disputar a vaga ao governo, destacou o protagonismo feminino e as alianças partidárias no Acre no fortalecimento dessa representatividade.

Mailza avaliou como positiva a consolidação da aliança com o PL, ressaltando que o partido já vinha dialogando com o governo desde de 2023.

“É uma aliança muito bem-vinda, que fortalece a formação da chapa e a construção da nossa candidatura ao governo do Acre”, afirmou.

Ela destacou a importância da representatividade feminina na política, especialmente diante do aumento da violência contra a mulher no país.

“A participação da mulher nos espaços de poder é fundamental para que políticas públicas de combate ao feminicídio e à violência sejam efetivas. O governador Gladson sempre contou com minha participação nas decisões, e temos avançado com investimentos, embora ainda haja muito a ser feito”, disse.

Mailza também ressaltou sua atuação voltada ao protagonismo feminino em áreas como empreendedorismo e geração de oportunidades.

“A população pode contar com minha dedicação nesse tema e em iniciativas que ampliem as chances de desenvolvimento para as mulheres acreanas”, acrescentou.

Sobre o fortalecimento da pré-candidatura, Mailza enfatizou que a união entre partidos é essencial. “Uma aliança forte precisa da colaboração de diversas siglas. Hoje temos o PL e outros partidos na nossa base, mas seguimos abertos ao diálogo com aqueles que ainda não estão conosco”, declarou.

Aliança forte

O senador Marcio Bittar ressalta força política de Gladson Cameli e Jair Bolsonaro em apoio à candidatura de Mailza Assis. Durante o evento, ele destacou o peso das lideranças que compõem a aliança em torno da pré-candidatura da vice-governadora Mailza Assis ao governo do estado.

Segundo ele, Mailza contará com o apoio dos “dois maiores cabos eleitorais do Acre”: o governador Gladson Cameli e o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“O capitão Bolsonaro já delegou ao seu filho a tarefa de ser nosso candidato à Presidência da República, e Gladson Cameli é hoje uma das maiores forças políticas do estado. Mailza terá no seu palanque os dois maiores transferidores de votos do Acre”, afirmou o senador.

A aliança conta agora com oito partidos, sendo eles: Progressista, União Brasil, Partido Liberal, Podemos, Solidariedade, PDT, PSDB, PRD, DC, e Cidadania.

Confira a galeria: