Governo abre leilão eletrônico com 20 máquinas do Deracre; lances começam nesta sexta-feira

O governo do Acre realiza, a partir desta sexta-feira (6), um leilão eletrônico com 20 máquinas classificadas como reutilizáveis e sucata que pertenciam ao Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre). O certame é promovido pela Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead).

A disputa será feita exclusivamente pela internet, por meio do Sistema Eletrônico de Leilões do Estado do Acre (SEL/Acre). Os interessados poderão apresentar lances a partir das 8h desta sexta, com encerramento previsto para as 13h do dia 13 de março.

De acordo com o governo estadual, o lote do leilão é composto por maquinários que já foram utilizados pelo Deracre e que agora estão disponíveis para alienação, podendo ser reaproveitados ou destinados à sucata.

Antes do início do leilão, os interessados poderão realizar visitação aos bens. A inspeção poderá ser feita até dois dias úteis antes da abertura do certame, sempre das 8h às 14h, na Rua Honório Alves, nº 243, no bairro Quinze, em Rio Branco.

Para participar do leilão, é necessário realizar cadastro prévio no sistema eletrônico de leilões do Estado e apresentar a documentação exigida no edital. Tanto pessoas físicas quanto jurídicas podem disputar os lotes, desde que estejam devidamente habilitadas.

Mais informações podem ser obtidas junto à Comissão Permanente de Alienação de Bens Móveis da Sead, localizada na Rua do Aviário, nº 253, bairro Aviário, também na capital acreana, com atendimento das 7h30 às 13h30. Dúvidas também podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected].