Governo abre seleção para estagiários com bolsas de até R$ 784; confira

Estudantes do Acre que buscam a primeira experiência profissional já podem se preparar: o governo estadual vai abrir, na próxima semana, um novo processo seletivo para estágio com vagas em cadastro de reserva e bolsas que chegam a R$ 784. A seleção contempla alunos do ensino médio e de vários cursos de nível superior, com oportunidades em Rio Branco, segundo informações do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19)

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, entre os dias 23 de março e 22 de abril. Para participar, é necessário enviar documentos como histórico escolar, comprovante de matrícula, RG, CPF e comprovante de endereço. No caso de candidatos com deficiência, também será exigido laudo médico.

O processo seletivo será realizado com base no desempenho escolar dos candidatos, considerando a média das notas mais recentes. Estudantes com média inferior a 5 serão automaticamente eliminados. A classificação será em ordem decrescente, e os selecionados poderão ser chamados para entrevistas conforme a demanda dos órgãos públicos.

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As vagas são destinadas a áreas como Administração, Direito, Jornalismo, Engenharia Civil, Sistemas de Informação, entre outras, além de oportunidades para alunos do ensino médio. Todos os estágios serão no turno da manhã.

A carga horária varia entre 20 e 30 horas semanais, com bolsas que vão de R$ 434, para nível médio, até R$ 784, para estudantes de nível superior, já incluindo auxílio-transporte.

O estágio tem duração inicial de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Apesar de remunerado, não gera vínculo empregatício.

A previsão é que o resultado preliminar seja divulgado no início de maio, com lista final prevista ainda para o mesmo mês. O processo seletivo terá validade de um ano, podendo ser estendido.

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