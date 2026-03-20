20/03/2026
ContilPop
Ator e ícone das artes marciais, Chuck Norris morre aos 86
Lateral do Grêmio sofre fratura exposta e deve ficar cinco meses fora dos campos
Luto no cinema: Chuck Norris, astro de ação e ícone das artes marciais, morre aos 86 anos
Fetiche picante: Jonas Sulzbach revela intimidade que guardava antes do BBB
Enquete BBB 26 aponta Milena como favorita e Alberto Cowboy como novo líder
Hulk Paraíba relata susto com a filha Zaya após reação alérgica grave a biscoito
Anitta emite nota oficial sobre reunião com o banqueiro Daniel Vorcaro
Mensagens da PF revelam reunião de Daniel Vorcaro com Anitta e empresários de apostas
Amado Batista é processado em R$ 519 mil por dívida em fazenda de pecuária
Ex-BBB Alane Dias relata atropelamento por moto no Rio de Janeiro

Governo antecipa pagamento do 13º salário do INSS 2026 para abril e maio

INSS 2026: Saiba como serão pagas as duas parcelas do 13º salário antecipado a partir do próximo mês

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Uma excelente notícia para milhões de brasileiros: o governo federal oficializou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União, a antecipação do 13º salário de 2026 para aposentados e pensionistas do INSS.
BRENO ESAKI/METRÓPOLES @BrenoEsakiFoto

Uma excelente notícia para milhões de brasileiros: o governo federal oficializou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial da União, a antecipação do 13º salário de 2026 para aposentados e pensionistas do INSS.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

A medida visa injetar cerca de R$ 78,2 milhões na economia nacional entre os meses de abril e maio, aquecendo o consumo e auxiliando o orçamento das famílias.

O benefício será pago em duas parcelas, seguindo o cronograma de depósitos dos benefícios mensais do instituto.

Quem tem direito ao abono?

A antecipação vale para segurados e dependentes da Previdência Social que, durante o ano de 2025 ou 2026, tenham recebido:

  • Aposentadoria (por idade, tempo de contribuição ou invalidez);

  • Pensão por morte;

  • Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

  • Auxílio-acidente;

  • Auxílio-reclusão.

Cronograma de Pagamento

Com informações do Metrópoles.

Diferente do cronograma tradicional do segundo semestre, o abono anual será dividido da seguinte forma:

  1. 1ª Parcela (Abril): Corresponde a 50% do valor do benefício e será depositada junto com o pagamento da folha de abril (entre o final do mês e o início de maio). Nesta parcela, não há desconto de Imposto de Renda.

  2. 2ª Parcela (Maio): Corresponde à diferença entre o valor total do abono e a primeira parcela antecipada. Nesta etapa, pode haver a retenção do Imposto de Renda para quem é tributado.

Regras para Benefícios Encerrados

Para os beneficiários cujos auxílios terminarem antes de 31 de dezembro de 2026, o pagamento do 13º será feito de forma proporcional ao período de recebimento do benefício. O decreto também prevê um “encontro de contas” caso o benefício seja cessado antes da data prevista, garantindo a regularidade dos valores pagos.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.