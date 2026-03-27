27/03/2026
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Governo confirma ponto facultativo e feriado nesta semana; entenda

A orientação é que a população se organize com antecedência e fique atenta às alterações no funcionamento dos órgãos públicos durante o feriado prolongado

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Governo anunciou o feriado e ponto facultativo nesta sexta-feira/Foto: Reprodução
Governo anunciou o feriado e ponto facultativo nesta sexta-feira/Foto: Reprodução

O governo do Acre confirmou o ponto facultativo no próximo dia 2 de abril, data em que é celebrada a Quinta-Feira Santa, conforme estabelece o Decreto nº 11.809/2025. A medida segue o calendário oficial de feriados e pontos facultativos de 2026 para os órgãos da administração pública estadual.

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Além disso, o Executivo estadual também reforçou o feriado nacional da Sexta-Feira Santa, no dia 3 de abril, quando é lembrada a Paixão de Cristo. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) e vale para órgãos e entidades da administração direta e indireta.

Com a mudança no funcionamento, serviços públicos não essenciais terão o atendimento suspenso durante o período. As atividades nas repartições estaduais e nas unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) serão retomadas normalmente apenas na segunda-feira, dia 6.

Apesar da suspensão parcial dos atendimentos, os serviços considerados essenciais seguem funcionando sem interrupção. As unidades de saúde, como as UPAs e o Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), continuam operando normalmente, assim como as forças de segurança pública, incluindo as delegacias de polícia.

A orientação é que a população se organize com antecedência e fique atenta às alterações no funcionamento dos órgãos públicos durante o feriado prolongado.

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