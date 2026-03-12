Governo convoca aprovados em processo seletivo para reforçar serviços do Saneacre no interior do Acre

O governo do Acre publicou nesta quinta-feira (12), no Diário Oficial do Estado, a convocação de novos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre). A medida foi realizada por meio da Secretaria de Estado de Administração do Acre (Sead) e tem como objetivo reforçar a atuação da autarquia em municípios do interior.

Conforme o Edital nº 018/2026, os candidatos convocados deverão apresentar a documentação exigida e realizar a assinatura do contrato provisório até o dia 23 de março de 2026. O atendimento ocorrerá das 8h às 14h nos locais indicados no próprio edital.

A convocação contempla candidatos aprovados para os cargos de laboratorista, com atuação no município de Assis Brasil, e operador de estação de tratamento, destinado ao município de Tarauacá. O chamamento segue a ordem de classificação final do processo seletivo simplificado regido pelo Edital nº 001/2023, publicado em abril daquele ano.

Para efetivar a contratação, os convocados deverão apresentar documentos pessoais e comprobatórios, como identidade, CPF, título de eleitor, comprovante de escolaridade, certidões negativas, comprovante de residência e atestado médico admissional que comprove aptidão física e mental para o exercício da função.

Após a conferência da documentação e o cumprimento dos requisitos previstos no edital, os candidatos poderão assinar o contrato temporário e passar a integrar o quadro de colaboradores da autarquia.

A convocação foi assinada pelo secretário de Administração, Paulo Roberto Correia da Silva, e pelo presidente do Saneacre, José Raimundo Barroso Bestene. Segundo o governo, a entrada de novos profissionais deve contribuir para ampliar a capacidade operacional do órgão e fortalecer os serviços de abastecimento de água e saneamento prestados à população.