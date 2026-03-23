23/03/2026
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Governo de Gladson tem mais de 60% de aprovação, diz pesquisa Delta

O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 21 de março, com 1.006 entrevistas

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Gladson tem aprovação que supera 62%
Gladson tem aprovação que supera 62%/Foto: Reprodução

A avaliação do governo de Gladson Camelí segue positiva entre a população acreana, segundo dados da pesquisa Delta, encomendada pela TV Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (23).

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SAIBA MAIS: Pesquisa Delta: Alan Rick chega a 40% e amplia vantagem na disputa pelo governo do Acre

De acordo com o levantamento, 62,52% dos entrevistados afirmam aprovar a gestão estadual. Por outro lado, 28,03% disseram desaprovar o governo, enquanto 9,44% não souberam ou preferiram não responder.

Aprovação de Gladson cresceu

Aprovação de Gladson cresceu/Foto: Pesquisa Delta

Os números indicam que, mesmo em meio às movimentações políticas para as eleições de 2026, a atual administração mantém uma base significativa de apoio popular.

O levantamento foi realizado entre os dias 16 e 21 de março, com 1.006 entrevistas. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC) sob o número AC-08354/2026.

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