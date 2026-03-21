21/03/2026
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Governo do Acre abre edital para contratação de consultor em gestão pública

Seleção integra ações do programa Progestão Acre

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Governo do Acre abre edital para contratação de consultor em gestão pública
Governo do Acre abre edital para contratação de consultor em gestão pública/Foto: Reprodução

O governo do Acre abriu edital para contratação de um consultor individual especializado em gestão pública. A seleção faz parte das ações do programa Progestão Acre, voltado ao fortalecimento da sustentabilidade fiscal e à melhoria da qualidade dos gastos públicos no estado.

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De acordo com o edital, a contratação tem como objetivo apoiar a normatização e regulamentação do processo de compras públicas. Além disso, o trabalho prevê a estruturação de um modelo de governança para as aquisições, com foco no planejamento, controle e transparência das contratações governamentais.

Ainda segundo o documento, o profissional selecionado deverá realizar diagnóstico dos normativos existentes, propor melhorias e colaborar na elaboração de novas regras. Também estão entre as atribuições o apoio na aprovação das normas e a participação em ações de capacitação e alinhamento institucional.

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Podem participar profissionais com formação em áreas como Direito, Administração ou correlatas à gestão pública, desde que comprovem experiência mínima de dez anos na área, além de atuação específica em compras públicas.

As manifestações de interesse devem ser enviadas por e-mail até o dia 27 de março, conforme prazo estabelecido no edital. O processo é conduzido pelas secretarias de Administração e de Planejamento, com financiamento do Banco Mundial.

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