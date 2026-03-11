O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), participou na terça-feira, 10, de uma sessão na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para esclarecer responsabilidades institucionais e apresentar o planejamento de ações de infraestrutura na região do Juruá, incluindo manutenção de ramais, rodovias estaduais, obras em andamento e planejamento da Operação Verão 2026.

“Esse diálogo é importante para esclarecer as responsabilidades de cada ente e também apresentar o trabalho que o governo do Estado vem realizando na região. Nosso compromisso é manter o planejamento e garantir que as ações cheguem às comunidades”, afirmou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Durante a reunião, foram debatidos temas como a travessia da balsa entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, a continuidade das obras da segunda etapa da AC-405, a situação da BR-307, além do planejamento das ações do Deracre para o período de verão na região do Juruá.

A presidente explicou aos parlamentares as competências institucionais sobre rodovias e ramais. Segundo ela, os ramais são, por lei, de responsabilidade dos municípios e o Deracre não possui dotação orçamentária específica para esse tipo de intervenção. Ainda assim, destacou que o governo do Estado tem atuado como parceiro das prefeituras.

“Os ramais são de responsabilidade das prefeituras e o Deracre não possui orçamento específico para essas intervenções. Mesmo assim, por determinação do governador Gladson Camelí, o governo do Estado tem apoiado os municípios para garantir acesso às comunidades rurais”, ressaltou Sula Ximenes.

A presidente também destacou que, somente em 2025, o governo do Acre garantiu melhorias em mais de 1.200 quilômetros de ramais em Cruzeiro do Sul, ampliando o acesso às comunidades e fortalecendo o escoamento da produção rural.

Outro ponto discutido foi a paralisação temporária de frentes de serviço em alguns ramais. A presidente explicou que parte das ações depende de recursos federais e de convênios específicos, além das limitações impostas pelo período de inverno amazônico.

Sobre a travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, a presidente esclareceu aos vereadores que a construção da ponte é de competência federal.

“A ligação entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves faz parte de uma rodovia federal, portanto a construção da ponte sobre o Rio Juruá é de responsabilidade do governo federal, por meio do DNIT. Enquanto essa obra não é executada, o governo do Acre garante o acesso da população. Há oito anos o Estado mantém uma balsa gratuita funcionando 24 horas por dia, realizando a travessia de veículos, motocicletas e pessoas entre os dois municípios. Além disso, o Deracre atua na manutenção das rampas de acesso da travessia, especialmente quando o nível do Rio Juruá sofre variações. Também existe a alternativa de acesso pela AC-407, que liga Cruzeiro do Sul a Rodrigues Alves e recebe serviços de manutenção do governo do Estado”, destacou Sula Ximenes.

Em relação às rodovias, Sula Ximenes explicou que a BR-307 é de responsabilidade do governo federal, enquanto o Deracre atua na manutenção e execução de obras nas rodovias estaduais, como a AC-405, que segue com obras em sua segunda etapa, ligando Cruzeiro do Sul a Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

A vereadora Valéria Lima destacou a importância de planejamento e articulação entre as esferas de poder para enfrentar os desafios do período de inverno amazônico.

“Nesta época de inverno, as dificuldades aumentam, afetando o escoamento da produção, a saúde, a educação e o transporte. O que buscamos é um planejamento adequado, com estratégias de curto, médio e longo prazo. Chegamos ao consenso de que a melhor forma de discutir essas melhorias é por meio de uma reunião com deputados estaduais, federais e senadores para tratar da real situação dos ramais e das áreas mais críticas”, afirmou.

O vereador Franciney Freitas também ressaltou a importância de ampliar os investimentos em infraestrutura rural.

“O Deracre demonstrou ser parceiro e se comprometeu a colaborar com melhorias, incluindo recuperação de pontes e ações emergenciais. Sabemos que esse é um passo importante e seguimos buscando mais investimentos para garantir trafegabilidade com qualidade para nossa população”, disse.

A reunião reforçou o compromisso do governo do Acre em manter o diálogo com os representantes municipais e avançar no planejamento de ações voltadas à melhoria da infraestrutura e da mobilidade nas comunidades rurais do Vale do Juruá.