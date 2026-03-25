Governo do Acre contrata artista para produzir peças artesanais institucionais

A Procuradoria-Geral do Estado do Acre firmou contrato para a produção de peças artesanais em madeira, que serão utilizadas em ações institucionais comemorativas do órgão. A contratação chama atenção pelo caráter simbólico e pelo uso de recursos públicos para fins comemorativos.

O ato foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 25, e prevê a contratação de um artista plástico para confeccionar objetos em madeira entalhada, com caixa em MDF no tamanho aproximado A4 e acabamento rústico, valorizando elementos naturais.

Além disso, o material será destinado às comemorações pelos 49 anos da Procuradoria-Geral do Estado, integrando ações institucionais planejadas pelo órgão. O contrato também estabelece a designação de servidores responsáveis pela gestão e fiscalização da execução do serviço.

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Contudo, o documento não detalha o quantitativo de peças a serem produzidas, o que pode gerar questionamentos sobre a dimensão do investimento e sua finalidade prática. A execução do contrato seguirá as regras da nova Lei de Licitações e Contratos.

Na oportunidade, a PGE destacou que a iniciativa busca valorizar a cultura e a identidade regional por meio do artesanato. Portanto, a contratação se insere em ações institucionais que unem celebração e valorização de elementos culturais do estado.