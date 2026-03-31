31/03/2026
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Governo do Acre cria “Escola Suas” para capacitar trabalhadores da assistência

Unidade terá cursos presenciais e à distância para fortalecer a rede de proteção social em todos os municípios acreanos

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Governo do Acre cria "Escola Suas" para capacitar trabalhadores da assistência
Sede da SEASDH em Rio Branco, onde a Escola Suas será vinculada administrativamente./ Foto: Neto Lucena/Secom

O governo do Acre oficializou, por meio do Diário Oficial desta terça-feira (31), a criação da Escola do Sistema Único de Assistência Social (Escola Suas) – Luiza de Marilac Pereira Santos. A unidade, vinculada à Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), funcionará em Rio Branco como uma instituição de governo focada em inovação e ensino técnico.

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A proposta da escola é profissionalizar a execução das políticas públicas, oferecendo suporte para gestores, conselheiros e trabalhadores que atuam diretamente no atendimento à população. Segundo o Decreto nº 11.860, a instituição poderá oferecer cursos de graduação, especializações, oficinas e treinamentos itinerantes em todo o estado.

Governo do Acre cria "Escola Suas" para capacitar trabalhadores da assistência

Vice-governadora Mailza Assis destacou a importância da capacitação técnica para a rede de proteção social./ Foto: Neto Lucena/Secom

Educação Permanente

A vice-governadora e secretária da SEASDH, Mailza Assis, afirmou que a iniciativa é fundamental para que a assistência social deixe de ser baseada apenas na intenção e passe a ser guiada pelo conhecimento técnico. A escola funcionará com modelos de ensino presencial e à distância (EaD), permitindo que profissionais do interior também tenham acesso às capacitações.

Governo do Acre cria "Escola Suas" para capacitar trabalhadores da assistência

Luiza de Marilac, que dá nome à escola, foi pioneira na implementação da assistência social no Acre/ Foto: Neto Lucena/Secom

Entre os objetivos centrais da nova estrutura estão o fortalecimento dos serviços socioassistenciais nos municípios e a consolidação da educação permanente como uma política de Estado.

Homenagem a Luiza de Marilac

O nome escolhido para a escola rende tributo à pedagoga Luiza de Marilac, servidora pública que dedicou décadas à estruturação do Suas no Acre. Com trajetória iniciada na década de 70, Luiza foi técnica da Funbesa e peça-chave na defesa dos direitos da criança e do adolescente.

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Falecida recentemente, a homenageada foi referência intelectual para gerações de assistentes sociais e gestores do estado. “Dar o nome dela à escola é uma forma de inspirar todos os que vão passar por aqui”, destacou Mailza Assis.

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