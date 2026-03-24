Governo do Acre faz mudanças com exonerações e nomeações; confira

O Governo do Acre publicou, no Diário Oficial desta terça-feira, 24, uma série de decretos que oficializam mudanças em cargos comissionados da administração estadual, com exonerações e nomeações em diferentes órgãos.

Entre os atos, ao menos seis exonerações foram registradas, incluindo os nomes de Paulo Quintela de Araújo Júnior, Yan Lucas Loiola Santos, Pedro Lucas de Souza Ferreira, Aldo Rodrigues de Moura, Raquel Welch de Mesquita Lima e Eilane de Lima Vale, todos desligados de funções de chefia, assistência e assessoramento.

No mesmo conjunto de decretos, o governo também oficializou oito nomeações para cargos comissionados. Entre os nomeados estão Walison Santos do Nascimento Cacela, na Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo, Leandro de Lima Monteiro, também na estrutura do Executivo, além de Aldo Rodrigues de Moura, que retorna à gestão em nova função, agora na Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia.

LEIA TAMBÉM:

Também foram nomeados Wallace Souza Mota e Dômilly Porfírio Siqueira, ambos para o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, além de Raquel Welch de Mesquita Lima e Eilane de Lima Vale, que passam a integrar a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Completa a lista Luana Mariano Tavares, designada para a Secretaria de Governo, e Thiago Oliveira de Araújo, na Secretaria de Agricultura.

Além das exonerações e nomeações, um dos decretos também trata da alteração de lotação de servidor, com transferência do Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre para a Secretaria de Estado de Saúde.

As mudanças fazem parte da reorganização administrativa do Executivo estadual e passam a ter validade a partir da data de publicação no Diário Oficial.