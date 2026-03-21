21/03/2026
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Governo do Acre inicia descarte de bens públicos para reciclagem

Ação envolve cooperativa e gera renda para famílias

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Governo do Acre inicia descarte de bens públicos para reciclagem
Governo do Acre inicia descarte de bens públicos para reciclagem/Foto: Reprodução

O governo do Acre iniciou um processo de descarte de bens públicos considerados inservíveis, com destinação voltada à reciclagem e reaproveitamento. A ação foi conduzida pela Secretaria de Estado da Fazenda, com orientação da Secretaria de Administração, e tem como objetivo organizar o patrimônio público e garantir a destinação adequada dos materiais.

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De acordo com informações divulgadas no Diário Oficial, os itens descartados incluem móveis, equipamentos de informática e aparelhos de ar-condicionado que já não apresentavam condições de uso. Antes da destinação final, os materiais passaram por avaliações técnicas para verificar a possibilidade de reaproveitamento.

Além disso, a iniciativa conta com a participação de uma cooperativa de catadores, responsável pela separação dos itens que ainda podem ser reutilizados ou comercializados. A medida permite que parte dos materiais gere renda para famílias que atuam no setor de reciclagem.

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Segundo o governo, a ação também busca assegurar que o descarte ocorra de forma ambientalmente adequada, evitando o despejo irregular de bens públicos e contribuindo para práticas sustentáveis.

Ainda conforme o Diário Oficial, esta é a primeira iniciativa do tipo realizada pela atual equipe responsável pela gestão patrimonial da Secretaria da Fazenda, com previsão de ampliação para outros órgãos estaduais.

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