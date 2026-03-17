18/03/2026
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Governo do Acre lança campanha para reforçar estoques e incentivar a doação de sangue

Uma única doação pode salvar até quatro vidas, sendo essencial para diversos tipos de pacientes

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Governo compartilha campanha de doação de sangue/Foto: Reprodução

Com o o objetivo de incentivar a doação de sangue no Acre, o governo do Estado publicou uma campanha institucional nas redes sociais. A iniciativa visa sensibilizar a população sobre a importância do gesto para a manutenção dos estoques do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre).

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LEIA TAMBÉM: Com estoques em baixa, Gladson Camelí pede doação de sangue ao povo acreano; saiba mais

Uma única doação pode salvar até quatro vidas, sendo essencial para diversos tipos de pacientes. “Enquanto muita gente espera por ajuda, você pode ser a diferença entre a vida e a morte. Seja alguém na vida de alguém”, diz a campanha.

Quem pode doar?

Para ser um doador, é necessário seguir alguns critérios básicos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Em Rio Branco, basta se dirigir ao Hemoacre, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 2787, no bairro Bosque, com um documento com foto, bem alimentado e se sentindo bem.

Além disso, é requisito pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 59 anos – sendo que adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, ter dormido mais de 6 horas na noite anterior e não ter ingerido álcool nas últimas 12 horas.

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