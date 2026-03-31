Governo do Acre propõe subvenção para conter alta no preço do diesel

O governo do Acre confirmou que irá aderir à proposta do Ministério da Fazenda, apresentada ao Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), para assegurar o abastecimento nacional e reduzir o impacto da variação de preços do óleo diesel. A iniciativa consiste em uma subvenção econômica total de R$ 1,20 por litro.

O modelo de auxílio será compartilhado: a União contribuirá com R$ 0,60 e o Estado com outros R$ 0,60 por litro. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas, a gestão de Gladson Cameli e Mailza Assis optou pela adesão após análises técnicas. “Aqui no Acre, a medida ainda será submetida à apreciação da Assembleia Legislativa”, explicou o secretário, ressaltando que o prazo da medida será de dois meses após a edição de uma medida provisória federal.

LEIA TAMBÉM:

A subvenção será concedida diretamente aos importadores de diesel. O formato técnico substitui a antiga proposta de desoneração do ICMS, que foi considerada inviável por questões de segurança jurídica e equilíbrio fiscal entre os entes federativos.

Combate a Irregularidades e Fraudes

Paralelamente ao subsídio, o Confaz avançou na regulamentação de medidas rigorosas contra devedores contumazes no setor de combustíveis. A nova legislação permite que os estados enviem à Receita Federal a lista de contribuintes reincidentes em inadimplência tributária para fiscalizações severas.

Haverá também um compartilhamento estratégico de dados entre a Receita Federal e as secretarias estaduais de Fazenda (Sefaz). O objetivo é identificar postos e empresas envolvidas em fraudes, esquemas ilícitos e crime organizado. Com essa integração, o governo espera coibir a concorrência desleal e garantir maior proteção ao bolso do consumidor acreano.