Governo do Brasil relata preocupação com escalada de conflitos no Oriente Médio

O Governo do Brasil divulgou uma nota nova oficial, na noite deste sábado (28), onde relatou profunda preocupação com a escalada da tensão na região do Golfo, após o início de conflitos armados provocados por Estados Unidos, Irã e Israel.

“Ao fazer apelo à interrupção de ações militares ofensivas, o Brasil insta todas as partes a respeitar o Direito Internacional e condena quaisquer medidas que violem a soberania de terceiros Estados ou que possam ampliar o conflito, tais como ações retaliatórias e ataques contra áreas civis”, diz parte do comunicado.

Ataques contra o Irã

Estados Unidos e Israel iniciaram um conflito com ataques coordenados contra o Irã, com o principal objetivo de neutralizar o líder supremo do país, Ali Khamenei. Segundo a rede Crescente Vermelho, o ataque deixou pelo menos 201 mortos e 747 feridos.

A morte do chefe de estado foi noticiada inicialmente pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e reiterada mais tarde pelo presidente norte-americano, Donald Trump. Em seguida, a mídia estatal do Irã confirmou a morte do líder supremo.

Governo do Brasil repudia revide do Irã

Como resposta, forças iranianas contra-atacaram bases militares dos EUA no Oriente Médio, registrando explosões no Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Bahrein, Jordânia e Emirados Árabes Unidos, feito repudiado pelo governo brasileiro.

“Recordando que a legítima defesa, prevista no artigo 51 da Carta das Nações Unidas, é medida excepcional e sujeita à proporcionalidade e ao nexo causal com o ataque armado, o Brasil se solidariza com a Arábia Saudita, o Bahrein, o Catar, os Emirados Árabes Unidos, o Iraque, o Kuwait e a Jordânia – objetos de ataques retaliatórios do Irã em 28 de fevereiro”, segue o texto.

Em seguida, o Itamaraty relata a necessidade do diálogo, a fim de tentar colocar panos quentes no conflito. “O Brasil reafirma que o diálogo e a negociação diplomática constituem o único caminho viável para a superação das divergências e a construção de uma solução duradoura, cabendo às Nações Unidas papel central na prevenção e na resolução de conflitos, nos termos da Carta de São Francisco”, conclui.

