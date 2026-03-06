Governo dos EUA divulga arquivos do caso Epstein com acusação envolvendo Trump

O governo dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira (6), novos documentos ligados ao caso do financista Jeffrey Epstein, morto em 2019 e acusado de comandar uma rede de exploração sexual de menores. Entre os materiais tornados públicos estão registros de entrevistas feitas pelo FBI com uma mulher que afirma ter sido abusada sexualmente quando era adolescente e que também menciona o então presidente Donald Trump.

Segundo os arquivos liberados pelo Departamento de Justiça, os depoimentos foram colhidos em 2019. A mulher relatou aos investigadores que teria sido apresentada a Trump por Epstein na década de 1980, quando tinha entre 13 e 15 anos. De acordo com seu relato, o político teria tentado forçá-la a manter relações sexuais durante um encontro organizado por Epstein.

As entrevistas fazem parte de um conjunto maior de documentos do caso Epstein que vem sendo divulgado gradualmente pelo governo americano após pressões políticas e decisões legais que exigiram maior transparência sobre a investigação. Parte desses registros havia ficado de fora de publicações anteriores porque foram classificados por engano como documentos duplicados.

Apesar da gravidade das acusações, as autoridades ressaltam que as alegações nunca foram confirmadas por provas independentes. Os próprios registros oficiais indicam que a denúncia não resultou em acusações formais contra Trump.

A defesa do presidente também se manifestou, afirmando que as acusações são falsas e sem qualquer fundamento. Trump já havia negado repetidamente envolvimento em crimes ligados a Epstein e sustenta que rompeu relações com o financista anos antes de sua prisão.

