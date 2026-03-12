12/03/2026
Medida provisória e decretos buscam reduzir preço nas bombas e garantir abastecimento nacional

Medida provisória e decretos buscam reduzir preço nas bombas e garantir abastecimento nacional

Governo federal zera PIS e Cofins do diesel para conter impacto de conflitos internacionais
Governo zera PIS e Cofins do diesel/ Foto: Reprodução

O governo federal anunciou a eliminação da cobrança de PIS e Cofins sobre o diesel como forma de evitar uma alta no preço do combustível. A medida foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tem como objetivo reduzir os efeitos econômicos das tensões no Oriente Médio sobre o mercado internacional de energia.

Segundo o Palácio do Planalto, a decisão foi formalizada por meio de uma Medida Provisória acompanhada de três decretos que tratam de mudanças na política de tributos e abastecimento de combustíveis no país.

Com a retirada dos impostos federais e a adoção de novas medidas de compensação, o governo estima que o preço do diesel possa ter um alívio de cerca de R$ 0,64 por litro nas bombas.

Esse valor resulta da soma de dois fatores: o corte de R$ 0,32 por litro referente aos tributos federais e a criação de um auxílio adicional de R$ 0,32 por litro, que será pago a produtores e importadores do combustível.

Além da desoneração, a Medida Provisória também cria um imposto sobre a exportação de petróleo, com o objetivo de incentivar o refino no mercado interno e garantir maior segurança no abastecimento nacional.

Fiscalização reforçada

O pacote de medidas também prevê reforço no papel da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que passará a contar com novos instrumentos de fiscalização.

De acordo com o governo federal, as mudanças permitirão ampliar o monitoramento do mercado de combustíveis e agir contra eventuais abusos de preços, garantindo maior proteção aos consumidores.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações adotadas pelo governo para reduzir impactos de instabilidades internacionais no setor de energia e manter o equilíbrio no abastecimento de combustíveis no país.

