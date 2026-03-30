Maternidade de Rio Branco: governo entrega 1ª etapa e anuncia Policlínica

O governador Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis e o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, inauguraram nesta segunda-feira (30) a primeira etapa da nova maternidade de Rio Branco, Marieta Camelí, localizada na Avenida Amadeo Barbosa, no Segundo Distrito da capital.

A obra, conduzida pela Secretaria de Obras Públicas do Estado (Seop), tem um investimento global de R$ 27,8 milhões, sendo que R$ 15,6 milhões são oriundos de repasse do Ministério da Saúde, por meio da Caixa Econômica Federal, e R$ 12,1 milhões correspondem à contrapartida do governo do Estado, com recursos próprios do Tesouro.

O projeto é resultado de uma atuação integrada entre os governos estadual, municipal e federal, com projeto desenvolvido em parceria com o Escritório das Nações Unidas para Serviços de Projetos (Unops), órgão ligado à Organização das Nações Unidas (ONU).

A estrutura completa tem cerca de 150 leitos de enfermaria obstétrica e clínica, 16 salas de pré-parto, parto e pós-parto (PPP), sete salas cirúrgicas e de cesárea, além de unidades de terapia intensiva (UTI) adulta e neonatal.

De acordo com o Governo, nessa fase inicial, a capacidade de atendimento será de aproximadamente 880 pessoas por dia, podendo chegar a 1.779 atendimentos diários após a conclusão total do projeto.

Nesta primeira fase, a unidade será destinada ao atendimento de gestantes, especialmente de alto risco, oferecendo exames e acompanhamento especializado. Os partos seguem sendo realizados na Maternidade Bárbara Heliodora, na Avenida Getúlio Vargas.

O governador Gladson Camelí, acompanhado de sua mãe, Linda Camelí, comemorou a entrega da primeira fase da obra e disse que sua gestão sempre teve como um dos principais compromissos a Saúde Pública.

“A nova maternidade representa um avanço significativo na saúde pública do nosso estado, o cumprimento de nossas promessas de campanha, que colocamos a saúde pública como uma das nossas principais promessas, como nossa bandeira. Estamos comprometidos em oferecer o melhor atendimento às gestantes e seus bebês aqui nesse espaço, que está muito bonito e aconchegante. Em breve, terminaremos a segunda etapa”, afirmou o governador.

A vice-governadora Mailza Assis também demonstrou grande entusiasmo durante o evento de inauguração:

“Esta obra é um passo importante na valorização da saúde da mulher e da criança. Temos a responsabilidade de garantir que todos tenham acesso a serviços de qualidade e, sem dúvidas, isso aqui é o nosso compromisso com as pessoas, com as mulheres. Estamos, na verdade, ampliando a rede de assistência”, destacou.

O secretário Pedro Pascoal explicou que essa primeira etapa já desafoga a Maternidade Bárbara Heliodora e permite que as mamães sejam atendidas com mais celeridade.

“A integração entre os níveis de governo é fundamental para a realização de projetos como este. A nova maternidade é um exemplo de como podemos trabalhar juntos para o bem da população. Além de toda essa beleza, investimento e tecnologia, temos também um fôlego sendo dado para a maternidade a para a Policlínica do Tucumã, que realizava esses atendimentos ambulatoriais”, concluiu o secretário.

Nova Policlínica do Segundo Distrito

Na ocasião, o governo também assinou a ordem de serviço para a construção da nova Policlínica do Segundo Distrito de Rio Branco. A unidade será implantada na BR-364, no bairro Belo Jardim, com investimento de R$ 12,7 milhões, provenientes de recursos da União, por meio do Novo PAC.

A futura policlínica contará com estrutura organizada em setores logísticos, administrativos, técnicos, ambulatoriais e de apoio diagnóstico, garantindo maior eficiência, agilidade nos atendimentos e melhoria na qualidade dos serviços prestados à população. A proposta é ampliar o acesso a atendimentos especializados, fortalecer a rede pública de saúde e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores da capital e regiões próximas.