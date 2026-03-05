Governo inaugura Escola de Saúde Pública para qualificar profissionais do SUS no Acre; veja

O governador Gladson Camelí inaugurou, nesta quinta-feira (5), a estrutura física da Escola de Saúde Pública do Estado do Acre (ESP), instalada no prédio da Escola Técnica Maria Moreira Rocha, no Distrito Industrial de Rio Branco. A unidade será um polo de qualificação, especialização e educação dos trabalhadores da saúde do Acre.

Na inauguração, o governador destacou que a iniciativa alia o fortalecimento da educação técnica com o aperfeiçoamento de serviços que são oferecidos à população.

“É mais uma entrega que fortalece tanto a educação quanto a saúde do nosso estado. Estamos viabilizando a profissionalização de todos os servidores que exercem funções na área de saúde, permitindo que eles aperfeiçoem suas práticas e técnicas”, disse o governador.

LEIA MAIS: Gladson Camelí institui Escola de Saúde Pública para fortalecer formação profissional no SUS

A Escola de Saúde Pública foi criada pelo Decreto nº 11.779, de 24 de outubro de 2025, assinado pelo governador Gladson Camelí. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da formação e capacitação de profissionais da área.

No local, o governo por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) realizou uma reforma completa no espaço cedido pelo Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec). O investimento total foi de R$ 219.910 mil, provenientes de recursos próprios, aplicados em reforma predial, manutenção elétrica, hidráulica e nova pintura, além de móveis e equipamentos de ponta.

O Acre é um dos primeiros estados da Região Norte a ter uma estrutura própria de Escola de Saúde Pública. O projeto contou com o apoio técnico do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Com informações da Agência de Notícias do Acre