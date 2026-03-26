Governo inaugura espaço de atendimento psicológico em escola de Plácido de Castro

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) deu um passo significativo na promoção da saúde mental dentro das unidades de ensino do interior do estado. Nesta quarta-feira (25), foi inaugurado o novo espaço de atendimento psicológico no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) João de Deus, localizado em Plácido de Castro. A iniciativa visa oferecer suporte emocional e fortalecer os vínculos dos estudantes inseridos no Itinerário de Formação Técnica e Profissional (IFTP).

O atendimento, que possui um caráter essencialmente pedagógico, será organizado por meio de uma escala de triagem socioemocional. O foco inicial abrange turmas do 1º ao 3º ano do ensino médio, buscando identificar precocemente comportamentos de ansiedade, impulsividade e dificuldades de convivência que possam interferir no processo de aprendizagem.

Apoio Técnico e Rodas de Conversa

De acordo com o psicólogo do centro, Elcimar Costa, que também atende a comunidade escolar de Acrelândia, a proposta é olhar para o jovem de forma integral. “Não focamos apenas no aspecto acadêmico, mas também no emocional e social”, explicou. No novo espaço, serão realizadas intervenções em grupo e rodas de conversa abordando temas como inteligência emocional, resolução de conflitos e empatia.

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A coordenadora de aprendizagem do Cept João de Deus, Regiane Ribeiro, reforçou que o local garante a inclusão e o diagnóstico preciso das necessidades dos alunos. “A partir da sondagem inicial, iniciaremos um plano de ação pautado nas necessidades diagnosticadas pelos próprios estudantes atendidos”, pontuou.

Voz aos Estudantes

Para quem está na ponta, a chegada do serviço traz alívio. A estudante Hadassa Amora destacou que muitos colegas enfrentam problemas familiares ou ansiedade e não encontram com quem desabafar. Já Ilane Magalhães ressaltou o conforto do acolhimento: “Estamos ingressando no ensino médio integral e enfrentando muitas dificuldades nessa transição”, afirmou.

Investimento em Saúde e Educação

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, salientou que este investimento do Governo do Acre transforma a escola em um ambiente de promoção de saúde. “Estamos contribuindo para o bem-estar dos estudantes e, consequentemente, para a melhoria do ambiente escolar e do desempenho acadêmico”, concluiu o gestor. Com a inauguração, o Cept João de Deus consolida-se como uma unidade de formação profissional que prioriza o equilíbrio emocional como pilar do sucesso educativo.