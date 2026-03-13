14/03/2026
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Governo inaugura espaço provisório para acolhimento de idosos enquanto sede do Lar Vicentino é reformado

Estrutura funcionará em prédio revitalizado no centro da capital para garantir conforto e segurança aos residentes

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Governo inaugura espaço provisório para acolhimento de idosos enquanto sede do Lar Vicentino passa por reforma
Lar Vicentino ganha sede provisória para acolher idosos/ Foto: Ascom

O governo do Acre inaugura neste domingo (15) um espaço provisório para acolher os residentes do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília, localizado em Rio Branco. A nova estrutura funcionará no antigo Hotel Epílogo e foi preparada para garantir mais conforto, segurança e bem-estar aos idosos atendidos pela instituição.

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A iniciativa é conduzida pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), em parceria com a Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP), e simboliza o fortalecimento da rede socioassistencial voltada ao cuidado com a pessoa idosa.

A vice-governadora Mailza Assis destacou a importância da ação para assegurar dignidade e atenção aos moradores da instituição durante o período de reforma da sede oficial.

Governo inaugura espaço provisório para acolhimento de idosos enquanto sede do Lar Vicentino passa por reforma

Lar Vicentino ganha sede provisória para acolher idosos/ Foto: Ilustração

Cuidar dos nossos idosos é um compromisso que representa respeito à história de cada um deles. A entrega desse espaço provisório garante que os moradores do Lar Vicentino continuem sendo acolhidos com segurança, conforto e dignidade enquanto a sede oficial passa por melhorias importantes. Nosso governo trabalha para fortalecer a rede de assistência social e assegurar que a pessoa idosa tenha qualidade de vida, atenção e um ambiente adequado para viver bem”, afirmou.

O prédio foi revitalizado e adaptado para atender às necessidades dos idosos, oferecendo melhores condições de acolhimento, convivência e proteção integral.

Reforma da sede oficial

A sede oficial do Lar Vicentino Dona Maria Raimunda Odília, atualmente situada na Avenida Nações Unidas, passará por uma reforma estrutural. A intervenção prevê melhorias na infraestrutura e adequações necessárias para garantir mais acessibilidade e qualidade no atendimento.

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O projeto conta com investimento total de R$ 2,4 milhões. Desse valor, R$ 2,1 milhões são oriundos de recursos destinados por Mailza Assis durante seu mandato como senadora, enquanto R$ 300 mil são provenientes do governo federal.

O projeto arquitetônico foi elaborado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) e prevê melhorias na acessibilidade, substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias, troca de portas, janelas e pisos, além do revestimento das paredes dos dormitórios e da criação de novas áreas de convivência destinadas aos idosos.

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