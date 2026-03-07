Governo investe mais de R$ 500 mil em CNHs gratuitas e beneficia mais de 200 moradores

O governo do Acre investiu cerca de R$ 510 mil em ações voltadas à mobilidade e geração de oportunidades no município de Porto Walter. A iniciativa incluiu a entrega de mais de 200 Carteiras Nacionais de Habilitação gratuitas, por meio do Programa CNH Social, além da distribuição de coletes padronizados para mototaxistas da cidade.

Durante a cerimônia, realizada nesta sexta-feira (6), o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis entregaram 25 CNHs a mototaxistas que participaram do programa e concluíram todas as etapas do processo de habilitação no município. Na ocasião, também foram distribuídos 10 coletes para profissionais da categoria, equipamentos que ajudam na identificação dos trabalhadores e contribuem para a segurança no trânsito.

De acordo com o governo estadual, o investimento total da ação em Porto Walter soma aproximadamente R$ 510 mil. Desse valor, R$ 450 mil foram destinados às 208 habilitações ofertadas pelo Programa CNH Social, enquanto R$ 60 mil foram aplicados na emissão das CNHs para mototaxistas e na entrega dos coletes.

Segundo o governador Gladson Camelí, a iniciativa busca ampliar oportunidades para moradores do interior do estado. “Nosso governo chega onde o povo está e temos dado atenção especial às necessidades dos municípios isolados, como é o caso de Porto Walter. Com essa ação, muitas famílias estão sendo beneficiadas e outras ainda serão atendidas”, afirmou.

Entre os contemplados está o estudante Maciel Araújo, que destacou a importância da habilitação gratuita, especialmente para quem vive na zona rural do município.

“Eu não tinha previsão de tirar minha carteira tão cedo, mas o governo trouxe essa facilidade para nós. Moro na zona rural de Porto Walter e acredito que, com a habilitação, vou conseguir uma oportunidade de trabalho”, disse.

Para a vice-governadora Mailza Assis, a ação também contribui para melhorar a segurança viária e valorizar profissionais que utilizam a motocicleta como instrumento de trabalho.

A chefe da Ciretran de Cruzeiro do Sul, Erissa Lima, que representou o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran), explicou que a distribuição dos coletes integra uma estratégia de conscientização e valorização dos mototaxistas, além de incentivar a condução segura.

Com informações da Agência de Notícias