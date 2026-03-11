Governo nomeia aprovados em concurso publico para cargos de nível superior no Detran

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (9) o Decreto nº 12.733-P, que nomeia candidatos aprovados no concurso público do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) para cargos de nível superior na autarquia.

As nomeações consideram o resultado final do certame homologado pelo Edital nº 047 SEAD/DETRAN, divulgado em dezembro de 2025. Com a medida, os novos servidores passam a integrar o quadro efetivo do órgão, reforçando as atividades administrativas e técnicas relacionadas à gestão do trânsito.

Entre os cargos contemplados estão funções como agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito, assistente de trânsito, engenheiro civil e examinador de trânsito. Os profissionais deverão atuar em diferentes municípios do estado, incluindo Brasileia, Acrelândia, Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

De acordo com o decreto, os candidatos nomeados têm prazo de 30 dias para apresentar a documentação exigida e realizar a assinatura do termo de posse. Um novo edital deverá ser publicado nos próximos dias com informações sobre data e local da posse dos novos servidores.

A convocação integra as ações do governo estadual para fortalecer o quadro técnico do Departamento Estadual de Trânsito do Acre, com o objetivo de ampliar a capacidade de atendimento e aprimorar os serviços voltados à gestão e à segurança no trânsito.