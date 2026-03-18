Governo nomeia aprovados no concurso da Educação; veja prazos para entrega de documentos

O governo do Acre divulgou, nesta quarta-feira (18), a nomeação de aprovados no concurso público para provimento de cargos da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE). A lista foi publicada na edição desta quarta do Diário Oficial do Estado (DOE).

A nomeação considera o teor do processo SEI nº 0014.004807.00402/2026-13 e divulga a nomeação dos aprovados para apoio administrativo educacional (AEE Nível 2), Professor P2 de língua espanhola, língua inglesa, matemática e química.

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Os candidatos nomeados terão o prazo de até 30 dias para apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do termo de posse.

Confira a lista:

Nomeação aprovados concurso SEE