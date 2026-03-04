Governo publica reclassificação e convoca candidatos da PMAC para exames médicos; confira

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tornou público os candidatos reclassificados e a convocação para inspeção de saúde de candidatos aprovados no concurso público. As listas foram divulgadas nesta quarta-feira (4) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

A lista dos candidatos convocados e reclassificados foram divulgadas na ordem de cargo, número de inscrição e nome, em ordem alfabética.

Além disso, os candidatos foram convocados para a inspeção de saúde, na ordem de cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota.

Os candidatos convocados para inspeção de saúde devem comparecer, presencialmente, com os documentos de identificação com foto válida, original e os Exames Laboratoriais e Toxicológicas atualizados para a inspeção de saúde.

Em Rio Branco, os candidatos devem ir até a Diretoria de Saúde, Sala 5, na Rua Omar Sabino, 283, no bairro Floresta, até 20 de março de 2026, das 07h30 às 13h.

Em Cruzeiro do Sul, os candidatos devem ir até o 6º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Paraná, 441, bairro 25 de Agosto, até 20 de março de 2026, das 07h30 às 13h.

A inspeção de saúde, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as atribuições típicas do cargo. Para fins de inspeção serão aproveitados os exames médicos anteriormente apresentados pelo candidato, exceto os exames dos itens 2.5 e 2.6 do edital, que deverão ser atualizados.

Após a análise da avaliação médica e do exame toxicológico, poderá ser emitido parecer conclusivo da aptidão, inaptidão ou a Junta Médica poderá solicitar exames complementares do candidato.

O candidato poderá obter informações referentes a este concurso público junto à PMAC, das 07h30min às 13h, por meio do número (68) 98107-5200 ou junto à Sead, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira o edital:

Concurso PMAC