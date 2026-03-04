04/03/2026
ContilPop
Horóscopo 2026: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo
Breno faz ameaças e promete reviravolta no BBB 26 após ouvir planos de rivais
Gorillaz lança “The Mountain”, álbum introspectivo que mistura influências globais e reflexões sobre vida
Como está Valeria, namorada de Dinho, vocalista dos Mamonas Assassinas
Que horas começa a Lua de Sangue? Veja o melhor horário para observar o eclipse lunar
Com quase 4 mil lojas e atuação em 16 países, O Boticário é o maior varejo de beleza do mundo
Zendaya e Tom Holland se casaram, afirma estilista e amigo íntimo da atriz
Chico Buarque x Ratinho: Justiça procura apresentador na sede do SBT
“Clube do Olho Roxo”: entenda a teoria que envolve famosos e líderes mundiais
Quentin Tarantino morreu em ataque contra Israel? Entenda o boato viral

Governo publica reclassificação e convoca candidatos da PMAC para exames médicos; confira

Os candidatos convocados para inspeção de saúde devem comparecer, presencialmente, com os documentos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
As listas do concurso da PMAC foram divulgadas na edição do DOE desta quarta
As listas do concurso da PMAC foram divulgadas na edição do DOE desta quarta/Foto: Juan Diaz/ContilNet

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e a Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), tornou público os candidatos reclassificados e a convocação para inspeção de saúde de candidatos aprovados no concurso público. As listas foram divulgadas nesta quarta-feira (4) na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

A lista dos candidatos convocados e reclassificados foram divulgadas na ordem de cargo, número de inscrição e nome, em ordem alfabética.

Além disso, os candidatos foram convocados para a inspeção de saúde, na ordem de cargo, classificação final, número de inscrição, nome do candidato e nota.

Os candidatos convocados para inspeção de saúde devem comparecer, presencialmente, com os documentos de identificação com foto válida, original e os Exames Laboratoriais e Toxicológicas atualizados para a inspeção de saúde.

Em Rio Branco, os candidatos devem ir até a Diretoria de Saúde, Sala 5, na Rua Omar Sabino, 283, no bairro Floresta, até 20 de março de 2026, das 07h30 às 13h.

Em Cruzeiro do Sul, os candidatos devem ir até o 6º Batalhão de Polícia Militar, na Rua Paraná, 441, bairro 25 de Agosto, até 20 de março de 2026, das 07h30 às 13h.

A inspeção de saúde, de caráter eliminatório, objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as atribuições típicas do cargo. Para fins de inspeção serão aproveitados os exames médicos anteriormente apresentados pelo candidato, exceto os exames dos itens 2.5 e 2.6 do edital, que deverão ser atualizados.

Após a análise da avaliação médica e do exame toxicológico, poderá ser emitido parecer conclusivo da aptidão, inaptidão ou a Junta Médica poderá solicitar exames complementares do candidato.

O candidato poderá obter informações referentes a este concurso público junto à PMAC, das 07h30min às 13h, por meio do número (68) 98107-5200 ou junto à Sead, por meio do endereço eletrônico [email protected].

Confira o edital:

Concurso PMAC

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.