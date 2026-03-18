18/03/2026
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Governo retifica resultado de concurso da PM e convoca candidatos para nova etapa; veja nomes

Atualização atende decisão judicial e mantém lista final com aprovados para aluno oficial combatente

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Foto: Reprodução

Teve mais atualizações no concurso da Polícia Militar (PM): O governo do Acre publicou uma retificação no resultado final do certame para os cargos de aluno oficial combatente e 2º tenente estagiário de saúde. A mudança, oficializada por meio do Edital nº 070, nesta quarta-feira (18), no Diário Oficial do Estado (DOE), cumpre uma decisão judicial e inclui a convocação de um candidato para a fase de inspeção de saúde, na condição sub judice.

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Apesar da atualização, a lista final dos aprovados segue inalterada nos demais pontos.

A convocação para a inspeção de saúde marca uma etapa decisiva do certame. Entre as exigências, está a apresentação de exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 dias, capaz de identificar o uso de substâncias psicoativas. O material deve ser entregue lacrado pelo laboratório, junto aos demais exames médicos.

LEIA TAMBÉM: Concurso da PM do Acre tem resultado final retificado e convoca novos candidatos; veja os nomes

Após a análise clínica e toxicológica, o candidato poderá ser considerado apto ou inapto, ou ainda ser encaminhado para exames complementares, a critério da junta médica.

O concurso segue sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Polícia Militar do Acre, que disponibilizam canais de atendimento para esclarecimento de dúvidas dos candidatos.

VEJA A LISTA ATUALIZADA

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