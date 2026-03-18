Governo vai transformar Policlínica do Tucumã em UPA 24h, anuncia secretário

Atendendo a uma determinação direta do governador Gladson Cameli, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) iniciou o planejamento para transformar a atual Policlínica do Tucumã em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas.

A medida visa resgatar o perfil de urgência e emergência da unidade, desafogando as principais portas de entrada da capital.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, explicou ao ContilNet que a mudança é uma resposta à necessidade de descentralizar o atendimento.

“Conforme anunciado pelo governador Gladson, ele colocou uma missão para ser executada em transformar a hoje, atualmente Policlínica do Tucumã, em retornar a uma UPA 24 horas como funcionou em outros momentos”, afirmou o gestor.

Segundo Pascoal, o objetivo é garantir assistência ininterrupta para os moradores do Tucumã, Jorge Kalume, Universitário e Calafate, servindo também como “estratégia de desafogar o Pronto-Socorro e a UPA da Sobral”.

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Atualmente, a unidade funciona com atendimentos agendados, o que exigirá uma reorganização dos serviços especializados que lá operam.

“Nós temos lá a endocrinopediatria, nós temos lá o serviço das doenças raras, nós temos lá o pré-natal de alto risco, o planejamento familiar, que nós precisamos achar um destino”, detalhou o secretário. Ele ressaltou que a estrutura física básica já existe, mas passará por adaptações:

“A estrutura física já existe, nós teremos que fazer pequenas adequações e entender um outro ponto para realocação do serviço que hoje funciona lá”, concluiu.

Pedro disse que a expectativa é que a mudança até o fim deste ano.