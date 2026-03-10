Governo Zema tem aprovação de 61% dos mineiros, aponta Paraná Pesquisas

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), é aprovado por 61% dos eleitores durante seu segundo mandato no estado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas, divulgado na segunda-feira (9).

Apenas 34,7% dos eleitores mineiros desaprovam o governo de Zema, enquanto 4,4% não souberam ou não quiseram responder.

Ao questionar a visão do eleitorado sobre a gestão do governador, 13,6% consideram ótima, enquanto 32,1% avaliam como boa. Para 25,3% dos mineiros, a administração de Zema é considerada regular, enquanto 8,7% a classificam como ruim e 17,9% como péssima.

Embora alta, a aprovação de Zema representa uma queda nos últimos 11 meses. Em abril de 2025, o governador era aprovado por 64,6% e desaprovado por 31,6%, uma perda de ao menos dois pontos percentuais no intervalo, considerando a margem de erro.

O Instituto Paraná Pesquisas entrevistou 1.350 eleitores, em Minas Gerais, entre os dias 4 e 7 de março. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral no número MG-03797/2026.

Zema já está no seu segundo mandato e, mesmo que bem avaliado, não poderá disputar novamente o governo de Minas Gerais. Até o momento, o governador anunciou sua pré-candidatura à Presidência e trabalha na campanha de seu vice, Mateus Simões (PSD), para disputar o cargo no estado.

Continua depois da publicidade

O governador aparece nas pesquisas eleitorais com números modestos. No último levantamento Datafolha, divulgado no sábado (7), Zema surge em simulações de primeiro turno com, em média, 4% das intenções de voto. E

mbora o número seja baixo, é um valor próximo aos outros candidatos testados fora da polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)