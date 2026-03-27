Governo zera imposto de importação de quase mil itens e amplia medidas econômicas

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a redução a zero do imposto de importação para quase mil produtos, medida que integra um conjunto de ações voltadas ao estímulo da economia brasileira.

A decisão foi tomada pelo Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex) e abrange cerca de 970 itens, com foco principalmente em bens de capital, tecnologia e insumos utilizados na produção industrial.

Além disso, a iniciativa contempla produtos que não possuem fabricação nacional ou cuja oferta interna é considerada insuficiente. A medida busca reduzir custos para empresas, aumentar a competitividade e favorecer a cadeia produtiva em diferentes setores.

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Entre os itens beneficiados estão máquinas e equipamentos industriais, insumos tecnológicos, medicamentos voltados ao tratamento de doenças como diabetes, Alzheimer e Parkinson, além de produtos agrícolas e hospitalares.

Contudo, especialistas apontam que o impacto no preço final pode variar, já que fatores como frete, câmbio e outros tributos também influenciam os valores ao consumidor.

Portanto, a medida integra uma estratégia mais ampla do governo federal para incentivar a atividade econômica, ampliar o acesso a insumos e fortalecer setores produtivos no país.