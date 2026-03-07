Gracyanne relembra Paredão Falso e revela que ainda não tem favorito no “BBB26”

Antes de Breno e Juliano, quem já viveu o Paredão Falso foi Gracyanne Barbosa, na edição anterior do “Big Brother Brasil”. Ao portal LeoDias, a musa fitness relembrou a experiência, contou o susto ao descobrir que havia sido escolhida para a dinâmica e reviveu o retorno com os brothers congelados. Ela também avaliou a temporada atual e afirmou que, por enquanto, não tem favoritos.

Questionada se foi pega de surpresa pelo Paredão Falso, Gracyanne revelou que não imaginava o que estava por vir e abriu o coração sobre o turbilhão de sentimentos: “Naquele momento não desconfiei de nada, fiquei extremamente triste, porque queria ficar e continuar na competição. Pensei muito na Giovanna, era o sonho dela também estar ali!”, ela relembrou a separação da irmã no reality show.

Ao relembrar o retorno triunfal, que ainda contou com a dinâmica do congelamento, a musa detalhou como foi voltar: “O meu retorno foi muito especial, principalmente quando vi a alegria da galera quando voltei, foi mágico sentir esse carinho mesmo em um jogo. Entrei com um misto de sentimentos e pensamentos: emocionada, feliz, grata, triste porque a Giovanna tinha ido embora”, contou.

Para completar, Gracy revelou como foi encontrar todos os brothers paralisados, além de destacar um dos momentos que virou meme na edição: “Totalmente perdida sem entender porque estavam paralisados, foi muito engraçado”, brincou. “Sobretudo a cena dos gêmeos, que se tornou um dos memes mais divertidos da edição”, ela relembrou a reação de João Gabriel e João Pedro

Por fim, ao ser perguntada se está acompanhando a temporada atual e se já tem seus favoritos ao pódio, Gracyanne foi direta e explicou que ainda não definiu: “Não estou conseguindo acompanhar como gostaria, mas Gi me conta tudo e tem os cortes nas redes sociais. Ainda não tenho um favorito, tem pessoas que gosto, me identifico em alguns sentidos, mas uma torcida e pódio ainda não tenho”.