16/03/2026
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Grade “voadora” do SBT não tem data para aterrissar

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Grade “voadora” do SBT não tem data para aterrissar

Ao contrário de concorrentes como Globo, Record e Band, o SBT não possui uma grade estabilizada. Daí as tantas e frequentes mudanças de horário em sua programação.

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Um negócio que não surpreende telespectador ou mercado.

Aliás, piscou, já era! Mais uma pra conta!

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A própria dona de tudo, Daniela Beyruti, em sua saga para arrumar a casa, declarou abertamente que, se precisar mexer, vai mexer e sem nenhuma cerimônia.

Tudo pela audiência.

O ano apenas começou e a grade não para de sofrer alterações.

Mas, em algum momento, a expectativa é que a filha de Silvio Santos possa finalmente “encaixar tudo” e se preocupar com outros detalhes da programação.

É o que se espera.

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