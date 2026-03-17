Grêmio x Vitória onde assistir ao vivo pelo Brasileirão 2026

Grêmio x Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (19/03), às 19h, em duelo válido pela sétima rodada do Brasileirão 2026. O confronto, que ocorre na Arena, em Porto Alegre, coloca frente a frente duas equipes que buscam consolidar sua posição na tabela após resultados importantes na rodada anterior.
Com informações de GZH
O Tricolor Gaúcho chega para o confronto após um empate em 1 a 1 com a Chapecoense, ocupando atualmente a sétima colocação com oito pontos. Já o time baiano vive um momento de empolgação após vencer o Atlético-MG por 2 a 0, resultado que o levou aos sete pontos, na 11ª posição.
Como chegam as equipes
Para o duelo em casa, o técnico Luís Castro deve contar com o retorno do lateral Marlon, que foi desfalque por virose. No lado do Vitória, o técnico Jair Ventura lida com incertezas médicas: Marinho, Caíque e Erick saíram machucados da última partida e são dúvidas para o jogo na capital gaúcha.
Prováveis Escalações
-
Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve (Willian); Amuzu, Enamorado (Tetê) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro.
-
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Edenílson, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Fabri e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Onde assistir ao vivo Grêmio x Vitória
A partida terá cobertura multiplataforma para os torcedores:
-
TV Fechada: Sportv e Premiere anunciam a transmissão ao vivo.
-
Rádio: A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min.
-
Digital: GZH acompanha o placar em tempo real e oferece a Jornada Digital a partir das 17h.
A arbitragem ficará a cargo de Alex Gomes Stefano (RJ), com Rodolpho Toski Marques (PR) no comando do VAR.