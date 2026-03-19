Grêmio x Vitória onde assistir e prováveis escalações (19)

A rodada do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor nesta quinta-feira (19) com um confronto importante no Sul do país. A partir das 19h (horário de Brasília), a bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com as duas equipes lidando com listas extensas de desfalques, a principal busca do torcedor nesta manhã é sobre gremio x vitoria onde assistir e quais serão os times titulares.

O ContilNet preparou um Raio-X completo do jogo para você. Confira abaixo os canais que transmitirão a partida ao vivo, as dores de cabeça dos técnicos Luís Castro e Jair Ventura para montar as escalações, e a equipe de arbitragem designada para o duelo.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

Atenção, torcedor: este confronto não terá transmissão na TV aberta. Para acompanhar cada lance direto da Arena, você precisará sintonizar na TV por assinatura ou no pay-per-view.

Horário: 19h (de Brasília).

Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS).

Transmissão: SporTV (TV fechada) e Premiere (sistema de pay-per-view para todo o Brasil).

📋 Prováveis Escalações: Hospitais cheios no Tricolor e no Leão

Os departamentos médicos estão lotados! Ambos os treinadores precisarão mostrar criatividade com o elenco para colocar times competitivos em campo nesta quinta-feira.

A situação do Grêmio: O técnico Luís Castro tem uma boa notícia e várias ruins. A boa é o retorno de Marlon, que perdeu o último jogo contra a Chapecoense por conta de uma virose, mas já está recuperado. As ruins são as ausências de peso: Arthur, Gustavo Martins, João Pedro, o artilheiro Braithwaite e Villasanti seguem fora da equipe.

O provável Tricolor: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

A situação do Vitória: Se a situação do Grêmio é difícil, a do Leão da Barra é dramática. O técnico Jair Ventura tem uma lista quilométrica de desfalques confirmados: Dudu, Edu, Rúben Ismael, Pedro Henrique, Claudinho e Alexandre Fintelman. Para piorar, Erick, Caíque e Marinho ainda são tratados como dúvidas pelo departamento médico.

O provável Leão: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Edenílson, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Fabri e Renato Kayzer.

⚖️ Arbitragem do Jogo

A CBF definiu um trio de arbitragem do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte para comandar o apito na Arena:

Árbitro Principal: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR)

Por: Redação ContilNet