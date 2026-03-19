19/03/2026
ContilPop
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal
Reação de Marciele ao beijo de Jonas e Jordana na Festa do Líder Alberto Cowboy no BBB 26
Jéssica Beatriz Costa e o pai, o cantor Leonardo, em meio a polêmica sobre aniversário e mesada
Ex-BBB Pedro Espíndola aciona a Globo na Justiça e pede R$ 4,2 milhões
Bruna Marquezine chama atenção com look ousado no Golden Globes Gala
Mulher filma sexo do namorado com outros homens e viraliza na web
Rihanna e A$AP Rocky são vistos em Nova York após atentado a tiros em mansão
Em campanha do Boticário, Malu Borges elege o novo Lily Cashmere

Grêmio x Vitória onde assistir e prováveis escalações (19)

Não vai passar na Globo! Saiba em qual canal assistir ao vivo ao jogo na Arena e veja a lista assustadora de desfalques do Tricolor Gaúcho e do Leão.

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Bola no gramado da Arena do Grêmio se preparando para o jogo Grêmio x Vitória pelo Brasileirão.
Foto: Divulgação

A rodada do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor nesta quinta-feira (19) com um confronto importante no Sul do país. A partir das 19h (horário de Brasília), a bola rola na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com as duas equipes lidando com listas extensas de desfalques, a principal busca do torcedor nesta manhã é sobre gremio x vitoria onde assistir e quais serão os times titulares.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

O ContilNet preparou um Raio-X completo do jogo para você. Confira abaixo os canais que transmitirão a partida ao vivo, as dores de cabeça dos técnicos Luís Castro e Jair Ventura para montar as escalações, e a equipe de arbitragem designada para o duelo.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

Atenção, torcedor: este confronto não terá transmissão na TV aberta. Para acompanhar cada lance direto da Arena, você precisará sintonizar na TV por assinatura ou no pay-per-view.

📋 Prováveis Escalações: Hospitais cheios no Tricolor e no Leão

Os departamentos médicos estão lotados! Ambos os treinadores precisarão mostrar criatividade com o elenco para colocar times competitivos em campo nesta quinta-feira.

A situação do Grêmio: O técnico Luís Castro tem uma boa notícia e várias ruins. A boa é o retorno de Marlon, que perdeu o último jogo contra a Chapecoense por conta de uma virose, mas já está recuperado. As ruins são as ausências de peso: Arthur, Gustavo Martins, João Pedro, o artilheiro Braithwaite e Villasanti seguem fora da equipe.

  • O provável Tricolor: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

A situação do Vitória: Se a situação do Grêmio é difícil, a do Leão da Barra é dramática. O técnico Jair Ventura tem uma lista quilométrica de desfalques confirmados: Dudu, Edu, Rúben Ismael, Pedro Henrique, Claudinho e Alexandre Fintelman. Para piorar, Erick, Caíque e Marinho ainda são tratados como dúvidas pelo departamento médico.

  • O provável Leão: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Edenílson, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Fabri e Renato Kayzer.

⚖️ Arbitragem do Jogo

A CBF definiu um trio de arbitragem do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte para comandar o apito na Arena:

  • Árbitro Principal: Alex Gomes Stefano (RJ)

  • Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN)

  • Árbitro de Vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (PR)

Por: Redação ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.