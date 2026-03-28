28/03/2026
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Grupo “therian” viralizam após celebração de conexão animal em evento aberto

Um encontro de pessoas que se identificam como "therians" chamou a atenção de curiosos durante um dia ensolarado, unindo arte, figurinos e respeito à diversidade

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Grupo "therian" viralizam após celebração de conexão animal em evento aberto
Os integrantes do grupo utilizaram acessórios que remetem a animais para expressar sua conexão com a natureza/ Foto: Reprodução

Uma tarde de sol em uma praça pública transformou-se em um palco de criatividade e debate sobre novas identidades. Um grupo de pessoas que se identifica como therians também conhecidos como transespécies surpreendeu e quem passava pelo local com performances que celebram a profunda conexão entre seres humanos e animais.

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Vestidos com figurinos elaborados, que incluem máscaras artesanais, caudas e movimentos que mimetizam o comportamento animal, os integrantes se revezaram em apresentações artísticas. O que poderia causar estranhamento, na verdade, atraiu olhares curiosos e muitos elogios pela estética e pela dedicação aos detalhes. O evento rapidamente ganhou as redes sociais, tornando-se um dos assuntos mais comentados do dia.

Grupo "therian" viralizam após celebração de conexão animal em evento aberto

O evento, realizado sob a luz do dia, atraiu famílias e curiosos que pararam para registrar as performances artísticas/ Foto: Reprodução

Mas o que é ser Therian?

Para muitos internautas que se depararam com o vídeo viral, o termo ainda é novo. O movimento therian engloba indivíduos que sentem uma conexão espiritual, psicológica ou animal tão profunda que se identificam, em algum nível, como seres não-humanos. Longe de ser apenas uma “fantasia”, para os participantes, o evento foi uma oportunidade de expressar sua identidade de forma segura e lúdica.

Grupo "therian" viralizam após celebração de conexão animal em evento aberto

A repercussão nas redes sociais abriu espaço para discussões sobre o conceito de transespécie e a liberdade de expressão/ Foto: Reprodução

Inclusão e Respeito

A repercussão digital gerou discussões importantes sobre os limites da identidade e a aceitação de subculturas urbanas. No final, o clima de harmonia na praça provou que, independentemente de como cada um se identifica, o espaço público é — e deve ser um lugar de convivência para todos.

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