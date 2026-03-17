A Rockstar Games, gigante por trás de sucessos como GTA 5 e Red Dead Redemption 2, surpreendeu o mercado ao anunciar que não venderá mais seus jogos diretamente para consumidores no Brasil através de sua loja oficial e do Rockstar Games Launcher.

A decisão é uma resposta direta à Lei 15.211/2025, o Estatuto da Criança e do Adolescente Digital (ECA Digital), popularmente apelidado de “Lei Felca”.

A medida levanta uma dúvida crucial entre os fãs: a Lei Felca impedir venda GTA 6 Brasil Rockstar de forma definitiva?

Embora a venda direta pela loja da desenvolvedora esteja suspensa para PC, os títulos continuarão disponíveis em plataformas de terceiros como Steam e Epic Games Store, além dos consoles PlayStation 5, Xbox Series X/S e o novo Nintendo Switch 2.

Por que a Rockstar tomou essa decisão?

O bloqueio ocorre devido às novas e rígidas exigências de verificação de idade impostas pelo governo brasileiro. A lei determina que métodos de autodeclaração (como o botão “Tenho mais de 18 anos”) não são mais suficientes.

Com informações do Tech Tudo.

Agora, as plataformas precisam de mecanismos confiáveis para garantir que menores não acessem conteúdo adulto.

Para evitar os custos e a complexidade técnica de adaptar seu launcher exclusivo às exigências brasileiras, a Rockstar optou por encerrar a comercialização direta no país. Outros títulos, como League of Legends, também enfrentam readequações similares para cumprir o estatuto.

O que é o ECA Digital (Lei Felca)?

O ECA Digital é uma extensão das proteções a menores para o ambiente online, impulsionada pelas denúncias do influenciador Felipe “Felca” Bressanim em 2025. O foco é combater a exploração infantil e o acesso desregrado a conteúdos nocivos.

Principais pontos da nova legislação:

Fim das Loot Boxes: Caixas de recompensa aleatória estão proibidas em jogos acessíveis por menores.

Verificação Rígida: Fim do sistema de “clique para confirmar idade”; exigência de validação documental ou biométrica.

Controle Parental: Menores de 16 anos devem ter contas vinculadas a responsáveis, com monitoramento de gastos e contatos.

Publicidade Restrita: Proibição de anúncios direcionados e perfilamento comportamental de crianças e adolescentes.

Apesar da restrição na venda de jogos completos pela loja oficial, a Rockstar confirmou que a venda de microtransações, como os Shark Cards do GTA Online, continuará funcionando normalmente para quem já possui os títulos.