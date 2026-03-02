A Prefeitura de Sorocaba informou que vai investigar a conduta de guardas civis municipais (GCMs) envolvidos no atropelamento que resultou na morte do motociclista Matheus de Paula Lima, de 23 anos, na noite de sexta-feira (27).
- Acompanhe o portal BacciNotícias no Canal do WhatsApp
O caso ocorreu durante uma perseguição registrada por câmeras de segurança na rua Ramon Haro Martini, no interior paulista.
As imagens mostram a moto e a viatura da Guarda Civil Municipal em alta velocidade. O jovem é atingido na esquina com a rua Francisco Ledesma Sanches e arrastado por alguns metros.
Na sequência, os agentes descem do veículo e caminham em direção ao motociclista. Matheus foi socorrido ao Conjunto Hospitalar de Sorocaba (CHS), mas não resistiu aos ferimentos. O velório ocorreu no domingo (1º), no Cemitério Santo Antônio.
Guardas foram afastados em Sorocaba
Em nota, a administração municipal informou que a Controladoria-Geral do Município instaurou procedimento de correição extraordinária para apurar os fatos.
Desde o ocorrido, os integrantes da guarnição foram afastados das atividades de rua e passaram a exercer funções internas até a conclusão das investigações.
Inicialmente, os agentes relataram que a perseguição começou porque o motociclista estaria sem capacete e empinando a moto, além de ter desrespeitado ordem de parada. No entanto, as gravações indicam que ele utilizava o equipamento de proteção no momento em que foi atingido.
Leia mais no BacciNotícias:
- Vídeo: viatura da PM capota após desviar de carro na contramão na Zona Sul de SP
- Irmãos passam mal após comerem doces enviados pelo ex da mãe
- Acusado de matar ex em shopping de São Bernardo do Campo deixa UTI
O post Guardas são afastados após matar motociclista atropelado; veja vídeo apareceu primeiro em Bacci Noticias.