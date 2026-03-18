18/03/2026
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Guerra ao tráfico: Entenda a megaoperação de uma semana que já prendeu líder em MG

Entenda como a megaoperação da Ficco vai atuar em Minas Gerais durante os próximos 7 dias

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A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MG) deflagrou, nesta quarta-feira (18/03), a Operação Terminus, uma ofensiva de grande escala que promete sacudir o crime organizado em Minas Gerais ao longo da próxima semana.
Michael Melo/Metrópoles

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco/MG) deflagrou, nesta quarta-feira (18/03), a Operação Terminus, uma ofensiva de grande escala que promete sacudir o crime organizado em Minas Gerais ao longo da próxima semana.

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Integrada à mobilização nacional “Força Integrada I”, a ação já contabilizou sua primeira vitória importante com a captura de um criminoso estratégico em Sete Lagoas.

O traficante preso operação Terminus Minas Gerais Sete Lagoas era um foragido da Justiça condenado a mais de oito anos de prisão em regime fechado. Ele foi localizado pelas equipes táticas logo nas primeiras horas da manhã, marcando o início de uma série de capturas planejadas para desarticular redes de distribuição de entorpecentes no estado.

Foco em alvos estratégicos e facções

Diferente de ações pontuais, a Operação Terminus terá duração de sete dias consecutivos. O objetivo central é o cumprimento de mandados de prisão contra lideranças e integrantes de organizações criminosas que atuam de forma interestadual.

A operação ocorre simultaneamente em outros 15 estados brasileiros, buscando sufocar a logística do tráfico em nível nacional.

Com informações de Metrópoles.

A estratégia utiliza a inteligência compartilhada entre órgãos federais e estaduais para identificar esconderijos e rotas de fuga que vinham sendo utilizadas por condenados que circulam livremente em áreas urbanas e rurais de Minas.

O que é a Ficco e como funciona a força-tarefa?

A Ficco atua no modelo de força-tarefa, unindo a expertise da Polícia Federal com a capilaridade das polícias Militar, Civil e Penal de Minas Gerais. Sob a coordenação da PF, a integração permite que investigações complexas resultem em prisões rápidas, como a ocorrida hoje na região central do estado.

Segundo a Secretaria Nacional de Políticas Penais, a continuidade da operação até o fim da semana visa não apenas prender indivíduos, mas também realizar o levantamento de novas provas que possam levar ao bloqueio de bens e contas bancárias ligadas ao tráfico de drogas.

A sensação de segurança deve ser ampliada em bairros impactados pela criminalidade com a presença ostensiva das viaturas ao longo dos próximos dias.

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