Guerra entre Irã e EUA faz gasolina disparar e gera caos com filas quilométricas em Puerto Maldonado

O agravamento do conflito entre o Irã e os Estados Unidos começou a gerar impactos severos e imediatos na economia global, alcançando inclusive as regiões mais isoladas da América do Sul. Em Puerto Maldonado, capital do departamento de Madre de Dios, no Peru, o preço dos combustíveis registrou uma alta acentuada nas últimas horas, refletindo a instabilidade do mercado internacional de petróleo.

A incerteza sobre a continuidade do fluxo de abastecimento transformou a rotina da cidade. O receio de que o estoque de gasolina e diesel se esgote nos próximos dias provocou uma corrida desenfreada aos postos. O resultado são filas quilométricas que se estendem por avenidas, onde motoristas de carros, caminhões e, principalmente, de mototáxis aguardam por horas a oportunidade de abastecer seus veículos.

Com o fechamento de rotas estratégicas no Golfo Pérsico devido ao conflito armado, o custo do frete e o valor do barril dispararam, pressionando os revendedores locais a repassarem o custo ao consumidor final.

Até o momento, as autoridades locais e os representantes dos postos de gasolina não estabeleceram um limite de venda por veículo, o que contribui para o pânico e para a formação de estoques domésticos perigosos.

