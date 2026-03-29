29/03/2026
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GUERREIRO: Raimundão recebe alta e emociona família e apoiadores

Filho do líder ambiental agradece profissionais de saúde e chama equipe de “anjos” após recuperação

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Em mensagem emocionada, Rogério fez questão de agradecer à equipe médica responsável pelo atendimento do pai. — Foto: Reprodução/Redes sociais

Ele recebeu alta! O líder ambiental Raimundo Mendes de Barros – o Raimundão – de 81 anos, recebeu alta hospitalar após dias internado em Rio Branco, onde tratava um quadro de pneumonia. A informação foi confirmada pelo filho, Rogério Mendes, em publicação nas redes sociais neste domingo (29),

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A saída do hospital encerra um período de apreensão para familiares, amigos e admiradores da trajetória do ativista, conhecido pela atuação histórica na defesa da floresta ao lado de Chico Mendes.

Em mensagem emocionada, Rogério fez questão de agradecer à equipe médica responsável pelo atendimento do pai. “Aos profissionais que tão bem cuidaram do nosso velhinho, minha eterna gratidão. Vocês foram anjos na vida do meu pai”, escreveu.

Durante a internação, Raimundão já havia comovido o público ao divulgar um vídeo agradecendo o carinho recebido.  “Eu não sei onde que esse velho conseguiu, com essa idade, galgar tanto carinho, tanto amor, tanto aconchego. Mas isso tem uma resposta”, afirmou, na ocasião.

Na mensagem, ele também fez questão de retribuir o apoio, demonstrando gratidão mesmo diante do quadro de saúde delicado. “Esse tratamento, essa atenção que vocês dão a esse velhinho… um grande abraço aí para vocês. Que Deus nos permita viver mais anos para a gente continuar sempre se comunicando”, disse, à época.

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