Para os fãs de Avatar World, personalizar a casa e os personagens é a parte mais divertida da experiência. No entanto, muitos dos itens mais cobiçados estão em pacotes pagos.

A boa notícia é que existem formas legítimas e gratuitas de expandir sua coleção. Nesta sexta-feira (20/03), preparamos um guia com as melhores estratégias para garantir recompensas sem colocar a mão no bolso.

O segredo principal é a frequência: os desenvolvedores da Pazu Games costumam liberar mimos em datas específicas e atualizações relâmpago.

1. Resgate Presentes Direto na Loja

Diferente de outros jogos que usam códigos complexos, o Avatar World simplificou o processo. Atualmente, a seção de presentes na loja é o lugar onde os desenvolvedores liberam itens gratuitos após grandes atualizações. Basta entrar na loja do jogo e verificar se há algum ícone de presente disponível para resgate imediato.

2. Eventos Sazonais e Temáticos

Fique atento ao calendário! Datas como Páscoa, Halloween e Natal são certeiras para a liberação de conteúdos exclusivos. Nesses períodos, o jogo costuma disponibilizar roupas, acessórios e móveis temáticos que ficam disponíveis por tempo limitado.

Com informações do TechTudo.

Se você não coletar durante o evento, o item pode se tornar pago ou desaparecer.

3. Missões e Recompensas Internas

Algumas versões do app oferecem moedas gratuitas em troca de atividades simples:

Assistir a anúncios curtos: Uma forma rápida de acumular recursos.

Explorar novas áreas: Às vezes, itens estão “escondidos” em novos cenários liberados no mapa.

Completar missões diárias: Pequenas tarefas que garantem moedas para comprar os pacotes da loja.

4. Criar um Avatar ID

Uma dica de ouro para novos jogadores é a criação do Avatar ID. Ao realizar esse cadastro, o jogo costuma premiar a conta com 150 moedas grátis, o que já permite a compra de alguns itens iniciais de personalização.

Lembre-se: evite sites que prometem “geradores de pacotes” ou hacks, pois eles podem comprometer a segurança da sua conta e do seu aparelho. Prefira sempre os métodos oficiais citados acima.