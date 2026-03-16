Os personagens são o coração de Avatar World, o simulador que conquistou a comunidade com seu design fofo e total liberdade criativa. Entre médicos, professores e atendentes, o mundo virtual oferece infinitas possibilidades para criar histórias.

No entanto, muitos jogadores ainda têm dúvidas sobre como “adotar” esses NPCs ou como expandir sua coleção de avatares.

Pensando nisso, preparamos um guia completo com o passo a passo para você dominar o sistema de personagens, incluindo um truque descoberto pela comunidade que permite levar qualquer habitante do mapa para a sua casa.

Como desbloquear personagens com o “Bug da Barraca”

Embora a maioria dos NPCs faça parte do cenário, os jogadores descobriram um glitch que permite “capturá-los”. Para realizar esse truque, você precisará de uma barraca de acampamento e uma caixa de armazenamento.

Vá até o local onde está o personagem desejado (ex: a atendente da padaria). Coloque a barraca perto do NPC e mova-o para dentro dela. Arraste a barraca (com o personagem dentro) para dentro da caixa. Leve a caixa até sua casa e abra-a. Ao retirar a barraca, o personagem estará lá, pronto para morar com você!

Como ter mais personagens de graça?

O jogo possui um limite de slots no criador de avatares, mas há uma forma simples de contornar isso sem gastar dinheiro. Em vez de comprar novos slots, você pode re-editar personagens antigos. Ao acessar o editor e transformar completamente a aparência, roupas e acessórios de um avatar que você já possui, você cria um “personagem novo” sem ocupar espaço extra ou gastar AW Coins.

Existem personagens pagos?

Sim, o jogo oferece pacotes temáticos como famílias completas, bebês e pets exclusivos que podem ser adquiridos na loja oficial. Esses pacotes são opcionais e servem para quem deseja itens de personalização mais raros ou moedas (AW Coins) para compras imediatas, mas o jogo base permanece 100% funcional de forma gratuita.

Fonte: TechTudo

Redigido por ContilNet