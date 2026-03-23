Guia de construção e decoração de casas no Avatar World

A criação de casas no Avatar World é, sem dúvida, um dos momentos mais relaxantes e criativos do simulador da Pazu Games. Disponível para Android e iPhone (iOS), o jogo funciona como uma casa de bonecas digital onde o limite é a sua imaginação. No entanto, muitos jogadores iniciantes acabam criando espaços desorganizados ou pouco funcionais.

O erro mais comum? Começar a mobiliar o interior antes de finalizar a estrutura externa. Para ter um lar de revista, você precisa seguir uma ordem lógica de construção. O TechTudo preparou o guia definitivo para você nunca mais errar.

O Passo a Passo da Construção Perfeita

Para começar do zero, encontre um lote vazio no mapa ou limpe um terreno existente. No menu de construção (ícone da casinha com régua), siga estas etapas:

Defina a Estrutura: Escolha entre os modelos disponíveis na aba “General”. Antes de pensar na cama, decida o número de andares e o formato do telhado. Fachada Primeiro: Coloque janelas e portas externas. Isso define onde a luz vai bater e onde os móveis maiores podem ser encostados sem bloquear a vista.

Com informações do TechTudo.

Setorização: Antes de colocar o sofá, imagine onde será a cozinha e onde será o quarto. Use tapetes para delimitar espaços em conceitos abertos.

Modelos para se Inspirar

Se você está sem ideias, aqui estão os estilos que estão bombando na comunidade neste mês de março:

Quarto Gamer: Use fitas de LED, cadeiras ergonômicas e muitos monitores.

Cozinha Gourmet: Aposte em ilhas centrais e prateleiras com utensílios expostos.

Jardim Aesthetic: Muitas plantas, cercas de grama e luzes suspensas criam um ambiente “instagramável”.

Casa de Praia: Tons de azul, madeira clara e janelas amplas para valorizar a luz do sol.

Por que a “Cama Flutuante” é essencial?

Um dos segredos dos jogadores avançados é o uso da cama flutuante em quartos adolescentes. Ela economiza espaço no chão para colocar escrivaninhas ou áreas de lazer, dando um ar moderno e organizado que as camas tradicionais não oferecem.