Crimson Desert chegou aos consoles e PC consolidando-se como um dos RPGs mais imersivos de 2026. Entre batalhas épicas, a pesca surge como uma atividade vital. Além de ser um passatempo visualmente deslumbrante, ela é a chave para obter moedas de prata rapidamente e preparar refeições que garantem bônus de status nos combates mais difíceis.
Como começar sua jornada de pescador
A primeira vara de pesca pode ser adquirida de forma simples:
-
Onde comprar: Em qualquer Loja de Abastecimento em Pywel (como em Hernand) por 15 moedas de cobre.
-
Dica Grátis: Explore as caixas ao sul de Hernand, próximas ao rio, para encontrar uma vara sem custo algum.
Passo a passo para pescar:
-
Abra a roda de equipamentos (seta esquerda), selecione o arco e pressione LT/L2 (ou Q no PC) para alternar para a vara.
Com informações do TechTudo.
-
Mire na água até o ícone ficar azul.
-
Aguarde três “splashes” e pressione R2/RT (ou botão direito do mouse).
-
Controle a tensão: mova a vara na direção oposta ao peixe e recolha a linha quando ele cansar.
Evolução: As 4 Varas do Jogo
Para capturar espécies raras, você precisará de equipamentos superiores que reduzem o tempo de espera e facilitam a fisga:
-
Básica: Loja de Abastecimento.
-
Refinada: Compre o projeto com Grimrak (10 pratas). Exige Madeira Fina, Minério de Ferro, Couro Grosso e Penas na Forja.
-
Pororin: Recompensa de missões em Pororin (sudeste das Terras Altas). Essencial para peixes lendários.
-
Garra: Obtida com o mercador Patrigo no Acampamento Juba Cinzenta (após o Cap. 3, requer Nível 100 de confiança).
Onde encontrar os Peixes Lendários
Com 51 espécies disponíveis, os peixes Lendários são o “pote de ouro”, valendo 10 moedas de prata cada. Confira as localizações exatas:
|Espécie
|Localização no Mapa
|Peixe Mecânico
|Lago ao sudeste de Tashkalp
|Celacanto
|Rio entre Delysia e Dewhaven
|Carpa Dourada
|Lagos ao sul de Pailune
|Celacanto Dourado
|Lagos próximos à Montanha Fogomorto
|Truta Dourada
|Riacho na Montanha das Almas Congeladas