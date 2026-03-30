Crimson Desert chegou aos consoles e PC consolidando-se como um dos RPGs mais imersivos de 2026. Entre batalhas épicas, a pesca surge como uma atividade vital. Além de ser um passatempo visualmente deslumbrante, ela é a chave para obter moedas de prata rapidamente e preparar refeições que garantem bônus de status nos combates mais difíceis.

Como começar sua jornada de pescador

A primeira vara de pesca pode ser adquirida de forma simples:

Onde comprar: Em qualquer Loja de Abastecimento em Pywel (como em Hernand ) por 15 moedas de cobre .

Dica Grátis: Explore as caixas ao sul de Hernand, próximas ao rio, para encontrar uma vara sem custo algum.

Passo a passo para pescar:

Abra a roda de equipamentos (seta esquerda), selecione o arco e pressione LT/L2 (ou Q no PC) para alternar para a vara.

Com informações do TechTudo.

Mire na água até o ícone ficar azul. Aguarde três “splashes” e pressione R2/RT (ou botão direito do mouse). Controle a tensão: mova a vara na direção oposta ao peixe e recolha a linha quando ele cansar.

Evolução: As 4 Varas do Jogo

Para capturar espécies raras, você precisará de equipamentos superiores que reduzem o tempo de espera e facilitam a fisga:

Básica: Loja de Abastecimento.

Refinada: Compre o projeto com Grimrak (10 pratas). Exige Madeira Fina, Minério de Ferro, Couro Grosso e Penas na Forja.

Pororin: Recompensa de missões em Pororin (sudeste das Terras Altas). Essencial para peixes lendários.

Garra: Obtida com o mercador Patrigo no Acampamento Juba Cinzenta (após o Cap. 3, requer Nível 100 de confiança).

Onde encontrar os Peixes Lendários

Com 51 espécies disponíveis, os peixes Lendários são o “pote de ouro”, valendo 10 moedas de prata cada. Confira as localizações exatas: