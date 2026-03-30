30/03/2026
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Guia de pesca Crimson Desert aprenda a fisgar peixes raros no jogo

Guia de Crimson Desert ensina a pescar e localizar peixes lendários em 2026

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Crimson Desert chegou aos consoles e PC consolidando-se como um dos RPGs mais imersivos de 2026. Entre batalhas épicas, a pesca surge como uma atividade vital. Além de ser um passatempo visualmente deslumbrante, ela é a chave para obter moedas de prata rapidamente e preparar refeições que garantem bônus de status nos combates mais difíceis.
Foto: Reprodução/Crimson Desert

Crimson Desert chegou aos consoles e PC consolidando-se como um dos RPGs mais imersivos de 2026. Entre batalhas épicas, a pesca surge como uma atividade vital. Além de ser um passatempo visualmente deslumbrante, ela é a chave para obter moedas de prata rapidamente e preparar refeições que garantem bônus de status nos combates mais difíceis.

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Como começar sua jornada de pescador

A primeira vara de pesca pode ser adquirida de forma simples:

  • Onde comprar: Em qualquer Loja de Abastecimento em Pywel (como em Hernand) por 15 moedas de cobre.

  • Dica Grátis: Explore as caixas ao sul de Hernand, próximas ao rio, para encontrar uma vara sem custo algum.

Passo a passo para pescar:

  1. Abra a roda de equipamentos (seta esquerda), selecione o arco e pressione LT/L2 (ou Q no PC) para alternar para a vara.

Com informações do TechTudo.

  1. Mire na água até o ícone ficar azul.

  2. Aguarde três “splashes” e pressione R2/RT (ou botão direito do mouse).

  3. Controle a tensão: mova a vara na direção oposta ao peixe e recolha a linha quando ele cansar.

Evolução: As 4 Varas do Jogo

Para capturar espécies raras, você precisará de equipamentos superiores que reduzem o tempo de espera e facilitam a fisga:

  • Básica: Loja de Abastecimento.

  • Refinada: Compre o projeto com Grimrak (10 pratas). Exige Madeira Fina, Minério de Ferro, Couro Grosso e Penas na Forja.

  • Pororin: Recompensa de missões em Pororin (sudeste das Terras Altas). Essencial para peixes lendários.

  • Garra: Obtida com o mercador Patrigo no Acampamento Juba Cinzenta (após o Cap. 3, requer Nível 100 de confiança).

Onde encontrar os Peixes Lendários

Com 51 espécies disponíveis, os peixes Lendários são o “pote de ouro”, valendo 10 moedas de prata cada. Confira as localizações exatas:

Espécie Localização no Mapa
Peixe Mecânico Lago ao sudeste de Tashkalp
Celacanto Rio entre Delysia e Dewhaven
Carpa Dourada Lagos ao sul de Pailune
Celacanto Dourado Lagos próximos à Montanha Fogomorto
Truta Dourada Riacho na Montanha das Almas Congeladas

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