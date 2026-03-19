O cenário de jogos mobile ganhou um reforço de peso nesta quinta-feira (19/03). O Prime Rush, desenvolvido pela SuperGaming SG e impulsionado pelo influenciador Playhard, chega como um “Battle Royale de Extração” que mistura a sobrevivência clássica com objetivos táticos intensos.

Disponível para Android e iPhone (iOS), o game já chama a atenção pelas referências culturais ao Brasil e partidas dinâmicas.

Para quem está começando agora, entender o arsenal e a mecânica de vitória é o primeiro passo para dominar o mapa “Maré”. Confira os detalhes essenciais abaixo.

1. Duas Formas de Vencer: Sobrevivência ou Extração

Diferente de outros títulos do gênero, no Prime Rush você não precisa necessariamente ser o último homem de pé.

Modo Sobrevivência: O clássico “resta um”.

Extração de Cosmium: Durante a partida, o valioso recurso Cosmium surge no mapa. Se você conseguir coletar e extrair o item em um ponto específico, a vitória é garantida para você ou seu squad, independentemente de quantos inimigos ainda restem.

2. Guia de Armas: O que escolher?

Com informações do Tech Tudo.

As armas são divididas em categorias que ditam seu estilo de jogo. Os destaques atuais são:

Rifles de Assalto: A SF4-4 é a rainha do dano e precisão (disparos em rajada), enquanto a AK-47 domina na cadência, apesar do recuo difícil.

Submetralhadoras: A V-Fury é a escolha ideal para quem gosta de “rushar”, oferecendo excelente mobilidade.

Energia: A Ulka (Yaksha) exige mira perfeita, mas recompensa o jogador com dano e precisão devastadores.

3. Personagens e Habilidades Estratégicas

Com 12 personagens iniciais, o segredo do sucesso está em alinhar sua habilidade ao seu estilo:

Assalto: Para jogadores agressivos.

Inteligência: Para quem prefere coletar informações e rastrear inimigos.

Suporte e Mobilidade: Essenciais para a sobrevivência do squad em momentos críticos.

4. Passe de Batalha e Recompensas

O sistema de progressão conta com 100 níveis. Enquanto a versão gratuita oferece o básico, o Passe Premium (250 diamantes – aprox. R$ 12,49) libera skins exclusivas e itens temáticos do Brasil. Para os colecionadores, a versão Ultimate garante itens raros que não voltam à loja.