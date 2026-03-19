19/03/2026
ContilPop
Juju do Pix mostra resultado de cirurgia de silicone nos seios após realizar sonho
Macaco Punch troca pelúcia por namorada no zoológico de Ichikawa, Japão
Wagner Moura e Lázaro Ramos nos bastidores do Oscar 2026 após indicação histórica
Zé Felipe anuncia projeto de festas exclusivas “Uma por Ano” após ficar solteiro
Cantora Marvvila se recupera após cirurgia para retirada de tumor benigno
Márcio Poncio e Simone Poncio confirmam nova gravidez da família
Sabina Simonato chora ao vivo no Bom Dia São Paulo após notícia da morte de Fernanda Santos
Shonda Rhimes confirma interesse em spin-off focado em Violet Bridgerton
Ivete Sangalo presta homenagem à amiga Preta Gil nas redes sociais
Tommy Shelby retorna em cena icônica do novo filme Peaky Blinders: O Homem Imortal

Guia de Prime Rush: armas, personagens e como vencer no novo Battle Royale

Tudo sobre Prime Rush: Veja como funciona o passe de batalha e as skins brasileiras do novo jogo do Playhard

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
O cenário de jogos mobile ganhou um reforço de peso nesta quinta-feira (19/03). O Prime Rush, desenvolvido pela SuperGaming SG e impulsionado pelo influenciador Playhard, chega como um "Battle Royale de Extração" que mistura a sobrevivência clássica com objetivos táticos intensos.
Foto: Reprodução/Google Play Store

O cenário de jogos mobile ganhou um reforço de peso nesta quinta-feira (19/03). O Prime Rush, desenvolvido pela SuperGaming SG e impulsionado pelo influenciador Playhard, chega como um “Battle Royale de Extração” que mistura a sobrevivência clássica com objetivos táticos intensos.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram

Disponível para Android e iPhone (iOS), o game já chama a atenção pelas referências culturais ao Brasil e partidas dinâmicas.

Para quem está começando agora, entender o arsenal e a mecânica de vitória é o primeiro passo para dominar o mapa “Maré”. Confira os detalhes essenciais abaixo.

1. Duas Formas de Vencer: Sobrevivência ou Extração

Diferente de outros títulos do gênero, no Prime Rush você não precisa necessariamente ser o último homem de pé.

  • Modo Sobrevivência: O clássico “resta um”.

  • Extração de Cosmium: Durante a partida, o valioso recurso Cosmium surge no mapa. Se você conseguir coletar e extrair o item em um ponto específico, a vitória é garantida para você ou seu squad, independentemente de quantos inimigos ainda restem.

2. Guia de Armas: O que escolher?

Com informações do Tech Tudo.

As armas são divididas em categorias que ditam seu estilo de jogo. Os destaques atuais são:

  • Rifles de Assalto: A SF4-4 é a rainha do dano e precisão (disparos em rajada), enquanto a AK-47 domina na cadência, apesar do recuo difícil.

  • Submetralhadoras: A V-Fury é a escolha ideal para quem gosta de “rushar”, oferecendo excelente mobilidade.

  • Energia: A Ulka (Yaksha) exige mira perfeita, mas recompensa o jogador com dano e precisão devastadores.

3. Personagens e Habilidades Estratégicas

Com 12 personagens iniciais, o segredo do sucesso está em alinhar sua habilidade ao seu estilo:

  • Assalto: Para jogadores agressivos.

  • Inteligência: Para quem prefere coletar informações e rastrear inimigos.

  • Suporte e Mobilidade: Essenciais para a sobrevivência do squad em momentos críticos.

4. Passe de Batalha e Recompensas

O sistema de progressão conta com 100 níveis. Enquanto a versão gratuita oferece o básico, o Passe Premium (250 diamantes – aprox. R$ 12,49) libera skins exclusivas e itens temáticos do Brasil. Para os colecionadores, a versão Ultimate garante itens raros que não voltam à loja.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.