Em Pokémon Pokopia, o mais novo sucesso da franquia para o Nintendo Switch 2, a sobrevivência e a exploração andam de mãos dadas com o estômago. Diferente de outros títulos da série, aqui a culinária é o motor principal para aprimorar habilidades de campo, como o corte de obstáculos e a expansão de folhagens.

Ao combinar ingredientes encontrados pelo vasto mapa, você cria pratos que garantem bônus essenciais para avançar na jornada.

Para os treinadores que querem transformar seus ingredientes em vantagem estratégica, preparamos este guia completo sobre como funciona o sistema de cozinha, como encontrar o Chef Dente e as principais receitas para o seu livro de culinária. Vale lembrar que o título está disponível por R$ 439,90 na eShop brasileira.

O que são as receitas em Pokémon Pokopia?

As receitas não são apenas itens de cura. Elas funcionam como “buffs” temporários que impulsionam habilidades específicas. Se você precisa criar zonas de grama maiores ou quebrar rochas resistentes, comer o prato certo é a solução. Isso torna a coleta de itens como Trigo, Frutas Leppa e Algas uma parte vital do gameplay.

Como liberar a culinária em Pokémon Pokopia?

A cozinha não está disponível logo de cara. Você precisa primeiro chegar à região de Rocky Ridges. Para isso, é obrigatório completar a missão principal “Yawn up a Storm!” nas terras de Withered Wasteland.

O Chef Dente é o seu mentor na culinária e aparece logo após você consertar o computador do Centro Pokémon | Foto: Divulgação / Nintendo

Ao chegar ao local, procure pelo Centro Pokémon e conserte o computador frontal. Uma voz vindo de uma cozinha próxima guiará você até o Chef Dente. Após esse encontro, qualquer estação de cozinha espalhada pelo mundo de Pokopia poderá ser utilizada por você.

4. TABELA DE RECEITAS RÁPIDAS

Prato Ingrediente Base Habilidade Fortalecida Utensílio Saladas Folha Folhagem (Gera grama) Tábua de Cortar Pães Trigo Corte (Corta obstáculos) Forno de Pão Sopas Água Fresca Jato de Água (Rega áreas) Panela Hambúrgueres Feijão Esmagar (Quebra rochas) Frigideira

Fonte: TechTudo

