A história do rock acaba de ganhar um novo capítulo bilionário. A lendária guitarra Fender Stratocaster utilizada por David Gilmour em seis álbuns icônicos do Pink Floyd foi vendida em um leilão histórico por 14,55 milhões de dólares (aproximadamente R$ 76 milhões, na cotação atual).

O arremate, realizado pela casa Christie’s em Nova York na noite de quinta-feira, estabeleceu um novo recorde mundial para instrumentos musicais.

Conhecida mundialmente como “Black Strat”, a peça tornou-se a guitarra mais cara já leiloada na história. O valor superou com folga o recorde anterior, que pertencia a um violão de Kurt Cobain, do Nirvana, vendido por 6 milhões de dólares em 2020.

O som de uma geração

A “Black Strat” não é apenas um instrumento, mas uma peça fundamental da sonoridade do Pink Floyd entre 1970 e 1983. Gilmour utilizou a guitarra na gravação de obras-primas como Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall. O som inconfundível de solos como os de “Comfortably Numb” e “Time” foi moldado pelas cordas deste instrumento agora recordista.

Acervo de peso

O leilão fez parte de uma venda especial da coleção de Jim Irsay, empresário e ex-proprietário do Indianapolis Colts, falecido em 2025. Irsay era um ávido colecionador de relíquias do rock e da história americana.

Além da estrela da noite, outros itens atingiram valores impressionantes:

Jerry Garcia (Grateful Dead): Uma guitarra feita sob medida para o músico foi vendida por 11,56 milhões de dólares.

Kurt Cobain (Nirvana): A icônica Fender Mustang azul, usada no clipe de “Smells Like Teen Spirit”, foi arrematada por 6,9 milhões de dólares.

A venda da coleção de Gilmour anteriormente já havia arrecadado fundos para causas ambientais, mas o novo leilão sob a tutela do espólio de Irsay consolida o valor imensurável que o legado do Pink Floyd mantém no mercado global.

Fonte: O Globo

Redigido por ContilNet