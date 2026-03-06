Gustavo Mioto abre o jogo após declaração de Maiara: “20 anos não são 20 dias”

07/03/2026
Aproveitando alguns dias juntos durante uma viagem para os Estados Unidos, Gustavo Mioto e Maiara deram o que falar entre os fãs nas redes sociais. Os registros de uma pescaria dos cantores em Nashville, no Tennessee, vieram acompanhados de um texto cheio de afeto e renderam um retorno surpreendente do sertanejo.

Na publicação, a irmã de Maraisa abriu o coração e revelou detalhes da intimidade dessa amizade de longa data. Ela descreveu Mioto como aquele amigo de todas as horas, capaz de atender chamadas de vídeo no meio da madrugada para ouvi-la reclamar das mesmas coisas por horas a fio.

“Acho que o que ele está fazendo com sua vida vai fazer a diferença no mundo, e talvez não tenhamos tempo para tantas conversas mais”, escreveu Maiara, ressaltando que, independentemente da distância, ele sempre será um grande amigo. A cantora ainda brincou dizendo que não sabe dizer “te amo” em outro idioma e justificou os parabéns antecipados de aniversário.

As imagens, que mostram a dupla sozinha em uma lancha, intercalando momentos de concentração na pescaria, já seriam suficientes para derreter a web. Mas foi o comentário de Gustavo Mioto que realmente roubou a cena. “E estarei lá para você toda vez que tocar… 20 anos não são 20 dias!”, sentenciou.

