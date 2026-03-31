A atriz Guta Stresser, eternizada como a Bebel de A Grande Família, usou suas redes sociais para confrontar comentários preconceituosos nesta terça-feira (31/03). Após postar registros de um churrasco de despedida para uma amiga, Guta foi surpreendida por internautas que questionaram sua fisionomia atual de forma agressiva.

Um dos comentários, que sugeria o uso de substâncias ilícitas pela atriz, recebeu uma resposta direta:

“Só que não. E falar esse tipo de coisa de qualquer pessoa é das coisas mais grosseiras e preconceituosas que já vi aqui. Siga em paz”, disparou Guta.

A Arte de Mudar

Outro seguidor afirmou não ter reconhecido a artista na foto. Longe de se ofender, Guta utilizou sua essência de atriz para rebater o comentário: “Das maiores qualidades de uma atriz ou ator, acho a capacidade de ‘mudar’ uma das mais bonitas! Então agradeço imensamente você não ter ‘me reconhecido’!”.

Com informações do Metrópoles.

Superação e Saúde

Vale lembrar que Guta Stresser convive publicamente com o diagnóstico de esclerose múltipla desde 2021. A atriz notou os primeiros sintomas como lapsos de memória e dificuldades motoras durante sua participação no Dança dos Famosos em 2020.

Desde então, ela tem sido uma voz ativa sobre a doença, mostrando que a vida (e as mudanças físicas naturais) continua apesar dos diagnósticos. O episódio de hoje reforça a luta da artista contra o etarismo e a toxicidade do ambiente digital, onde muitos esperam que figuras públicas permaneçam estáticas no tempo de seus personagens mais famosos.