31/03/2026
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Guta Stresser critica ataques sobre envelhecimento e defende sua aparência atual

Guta Stresser rebate ataques à sua aparência: “Coisas grosseiras e preconceituosas”

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A atriz Guta Stresser, eternizada como a Bebel de A Grande Família, usou suas redes sociais para confrontar comentários preconceituosos nesta terça-feira (31/03). Após postar registros de um churrasco de despedida para uma amiga, Guta foi surpreendida por internautas que questionaram sua fisionomia atual de forma agressiva.
Reprodução/Instagram @gutastresser

A atriz Guta Stresser, eternizada como a Bebel de A Grande Família, usou suas redes sociais para confrontar comentários preconceituosos nesta terça-feira (31/03). Após postar registros de um churrasco de despedida para uma amiga, Guta foi surpreendida por internautas que questionaram sua fisionomia atual de forma agressiva.

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Um dos comentários, que sugeria o uso de substâncias ilícitas pela atriz, recebeu uma resposta direta:

“Só que não. E falar esse tipo de coisa de qualquer pessoa é das coisas mais grosseiras e preconceituosas que já vi aqui. Siga em paz”, disparou Guta.

A Arte de Mudar

Outro seguidor afirmou não ter reconhecido a artista na foto. Longe de se ofender, Guta utilizou sua essência de atriz para rebater o comentário: “Das maiores qualidades de uma atriz ou ator, acho a capacidade de ‘mudar’ uma das mais bonitas! Então agradeço imensamente você não ter ‘me reconhecido’!”.

Com informações do Metrópoles.

Superação e Saúde

Vale lembrar que Guta Stresser convive publicamente com o diagnóstico de esclerose múltipla desde 2021. A atriz notou os primeiros sintomas como lapsos de memória e dificuldades motoras durante sua participação no Dança dos Famosos em 2020.

Desde então, ela tem sido uma voz ativa sobre a doença, mostrando que a vida (e as mudanças físicas naturais) continua apesar dos diagnósticos. O episódio de hoje reforça a luta da artista contra o etarismo e a toxicidade do ambiente digital, onde muitos esperam que figuras públicas permaneçam estáticas no tempo de seus personagens mais famosos.

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